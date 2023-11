Die Preise für Döner in Deutschland steigen stetig an. Der Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Produktionskosten. Der aktuelle Durchschnittspreis für einen Döner liegt zwischen sechs und acht Euro.



In den 1990er Jahren kostete ein Döner in Deutschland noch 2,50 Mark. Vor zehn Jahren mussten Konsumenten dafür bereits 3 Euro auf den Tisch legen. Heute liegt der Durchschnittspreis für einen Döner zwischen sechs und acht Euro. Die Preise für diese beliebte Fast-Food-Speise sind also stetig gestiegen.

Der größte Fleischproduzent für Döner in Deutschland, der jeden Monat 13 Millionen Kunden in ganz Europa erreicht, behauptet sogar, dass Döner immer noch zu billig sind. „Ein Döner sollte eigentlich zehn Euro kosten“, sagte der Hersteller aus der Firma in Murr (Baden-Württemberg) gegenüber deutschen Medien. Der Grund für diese Aussage sind die enorm gestiegenen Produktionskosten, die laut Hersteller um etwa 50 Prozent zugenommen haben.

Trotz der gestiegenen Kosten werden die Preise an den Verkaufsstellen wohl nicht sofort in vollem Umfang angehoben. Die Betreiber von Imbissständen wollen das Risiko eines vollständigen Kundenverlusts vermeiden. Dennoch ist in den letzten Monaten eine deutliche Preissteigerung zu beobachten.

Die Regierung hat sich ebenfalls zu dem Thema geäußert. Auf Instagram erklärte sie, dass die Kosten für Lebensmittel, einschließlich Brot und Fleisch, erheblich gestiegen sind – um 13,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.

Die Preiserhöhung für Döner ist eine weitere schlechte Nachricht für deutsche Verbraucher. Kürzlich wurde bekannt, dass aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes auch die Preise für Lebensmittel in Restaurants steigen werden. Die Medien erwarten zudem Preiserhöhungen für Pizza, Hamburger und andere beliebte Gerichte.

Trotz der steigenden Preise werden in Deutschland jeden Tag Millionen von Dönern verkauft. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln werden und wie die Konsumenten darauf reagieren.