Enthüllt: Der geheime Prozess der Döner Kebab-Herstellung (VIDEO)

Der Döner Kebab ist zweifellos eine kulinarische Sensation, deren Ursprünge in der Türkei liegen, sich aber heute über Grenzen und Kontinente hinweg großer Beliebtheit erfreut.

Von den Straßen Istanbuls bis hin zu Metropolen weltweit hat dieses schmackhafte Fast-Food-Gericht seinen festen Platz im nächtlichen Treiben vieler Menschen gefunden. Eine faszinierende Reise in die Geheimnisse der Döner-Herstellung präsentiert der YouTube-Kanal „Together TV“ in ihrer hochgelobten Sendung „Food Unwrapped“.

Wie sich herausstellt, besteht der Döner im Wesentlichen aus gemahlenem Lammfleisch, ergänzt durch Sojaprotein und eine Mischung aus Zwiebeln und Salz. Dieses Gewürz spielt eine Schlüsselrolle, da es verhindert, dass das Fleisch später am Spieß zerfällt.

Im Produktionsprozess wird das Fleisch auf einen Spieß gesteckt, wobei zwischen den einzelnen Schichten Lammhaut eingefügt wird, die für Zusammenhalt sorgt. In dieser Form wird es dann an Kebab-Stände im ganzen Land ausgeliefert. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses „Rezept“ ausschließlich für den Döner Kebab gilt.

Bei anderen Kebab-Varianten kann das Fleisch von Kalb, Huhn, Schwein oder sogar Esel stammen.

Die Ausstrahlung des Videos löste gemischte Reaktionen aus. Während einige Zuschauer schworen, nie wieder Kebab zu essen, nahmen andere die Enthüllungen mit Humor. Wie ein User es treffend formulierte: „Wenn du in der Früh um vier Uhr morgens nach Hause torkelst, ist es dir ziemlich egal, was im Kebab drin ist. Solltest du noch klar genug denken können, um dich zu fragen, was drin ist, dann bist du sicher nicht betrunken genug, um ihn wirklich zu genießen.“