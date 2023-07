Presicce: Italienisches Dorf zahlt bis zu 30.000$ für Hauskauf

In der „Stadt des grünen Goldes“ winkt das italienische Lebensgefühl mit einem verlockenden Angebot. Die Region in Apulien ist bekannt für ihre weißen Hügelstädte, fruchtbaren Agrarflächen und die unberührte Mittelmeerküste. Das Dorf Presicce möchte potenziellen Neubürgern bis zu 30.000 US-Dollar zahlen, um ein Haus zu erwerben und sich dort niederzulassen. Damit reiht sich der Ort nahtlos an andere italienische Regionen, die ähnliche Anreize setzen, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Neben dem charmanten Presicce bieten auch die Insel Sardinien, die Region Kalabrien und das Dorf Santo Stefano di Sesanio großzügige finanzielle Anreize für den Umzug nach Italien. Doch wie bei jedem verführerischen Angebot gibt es gewisse Bedingungen. Interessenten sollten bereit sein, ein verlassenes, vor 1991 erbautes Haus zu erwerben. Der Einsatz vom bereitgestellten Geld ist zweckgebunden. Ein Teil dient dem Kauf des Hauses, während der andere Teil in Renovierungen oder Umbauten fließt.

Angesichts der zahlreichen leerstehenden Häuser, vor 1991 erbaut, sieht der lokale Presicce-Rat Alfredo Palese in diesem Programm eine Chance, neues Leben ins Dorf zu bringen. Gegenüber CNN betonte er: „Es ist schade, mitanzusehen, wie unsere alten Viertel voller Geschichte, wunderbarer Architektur und Kunst langsam leer werden.“

Presicce in Apulien: Ein einzigartige Möglichkeit, italienisches Leben zu erleben und historische Viertel zu beleben. Wer von Landschaft, Kultur und Angebot angezogen ist, kann Teil der Renaissance dieser charmanten Gemeinde werden.