Primark-Mitarbeiterin packt über schreckliche Arbeitsbedingungen aus

Eine Mitarbeiterin der populären Bekleidungskette Primark enthüllt auf TikTok die Arbeitsbedingungen hinter den Kulissen. Ihre Geschichte, die von der Daily Mail aufgegriffen wurde, löst eine Welle von Reaktionen aus und wirft einen Schatten auf die allgemeine Beliebtheit von Primark als preisgünstige Kleidungskette.

Eine Mitarbeiterin der bekannten Bekleidungskette Primark hat auf TikTok einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben. Sie arbeitet in einem Geschäft in Romford, im Osten Londons, und schildert ungeschönt, wie eine ihrer Schichten aussieht. Laut ihren Aussagen lebt sie während der Arbeit auf Energy-Drinks und muss bis zu zehnmal am Tag die gleiche Kleidung zusammenlegen. Ein kleiner Trost: Sie erhält als Erste einen Rabatt auf alles, was in den Laden kommt.

Ihr Video auf TikTok hat große Aufmerksamkeit erregt und mehr als 400.000 Aufrufe gesammelt. In den Kommentaren meldeten sich auch ehemalige Primark-Mitarbeiter. Einer bezeichnete seine Zeit bei Primark als „die schlimmste Erfahrung seines Lebens“, während ein anderer überrascht war, dass es mittlerweile einen Mitarbeiterrabatt gibt.

Primark ist eine der beliebtesten Bekleidungsketten in Großbritannien, insbesondere bei der Mittelschicht und Personen mit einem begrenzten Budget für Kleidung. Mütter kleiden dort ihre Kindergarten- und Schulkinder ein, da die Qualität anständig ist und die Preise erschwinglich sind. Primark verfügt über 191 Geschäfte in ganz Großbritannien und beschäftigt 29.000 Mitarbeiter. Primark hat noch keine Stellungnahme genommen.