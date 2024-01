Prinz von Brunei entscheidet sich für Braut mit kroatischen Wurzeln (FOTOS)

Prinz Mateen von Brunei heiratet. Allerdings nicht irgendwen! Sondern eine Frau mit kroatischen Wurzeln. Für Anisha Isa Kalebic ist der Prinz sesshaft geworden. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sollen zehn Tage dauern.

Das Jahr 2024 beginnt mit einer opulenten Feierlichkeit, die die Welt in ihren Bann zieht. Prinz Mateen von Brunei (32) und Anisha Isa Kalebic (31) haben den Bund der Ehe eingeläutet. Die zehntägige Hochzeitszeremonie, die am 7. Jänner begann, hat bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Prinz Mateen, zehnter Spross von Sultan Hassanal Bolkiah und dessen zweiter Gemahlin Puan, ist kein Unbekannter in der Welt der Royals. Nach seiner Ausbildung an der Royal Military Academy in Sandhurst und seinem Studium der internationalen Politik in London, wurde er 2021 zum Major befördert. Sein attraktives Äußeres brachte ihm sogar einen Platz auf dem Cover der thailändischen „GQ“ ein.

Anisha Isa Kalebic, die bis vor Kurzem noch weitgehend unbekannt war, stammt aus Brunei und hat familiäre Bindungen zum Sultanat. Ihr Großvater, Pehin Dato Haji Isa, ist Gründer der Royal Brunei Airlines und Sonderberater des Sultans von Brunei.

Kroatische Wurzeln

Anishas Vater ist Ivica Kalebic ist in Zagreb geboren. Wie es heißt, verließ Ivica im Alter von 17 Jahren Kroatien und zog zu einer Tschechin nach London, doch die Liebe hielt nicht an. In England traf er Meriem von Brunei, Tochter des rechten Mannes des Sultans und ehemaligen Außenministers von Brunei, Pehin Datuk Isa. Mit ihr hatte er mehrere Kinder, darunter auch Tochter Anisha.

Nach Angaben von Familienmitgliedern waren Anisha und der Prinz von Brunei seit fünf Jahren liiert. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit, da ihr Großvater Pehin Datuk Isa Berater von Sultan Hassanal Bolkiah, dem Vater des Prinzen, war.

Anisha ist übrigens Inhaberin einer Seidenproduktionsfirma und eines Reisebüros. Der Sohn des Sultans gilt als der begehrteste Junggeselle, denn er ist der Sohn des reichsten Sultans der Welt, dessen Vermögen 28 Milliarden Dollar erreicht.