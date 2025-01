Pure Hitze: Vater backt zweijähriges Kind tot!

Ein schockierender Vorfall in North Carolina hat eine ganze Gemeinde in Trauer versetzt. Aaron Lynwood Carter, ein 27-jähriger Vater, wird beschuldigt, fahrlässig den Tod seines zweijährigen Sohnes River Carter herbeigeführt zu haben. Der Junge wurde in einem überhitzten Raum zurückgelassen und starb unter extremen Bedingungen.

Am 2. Dezember 2023 beginnt der Tag für die Familie Carter wie so viele zuvor. Der kleine River fühlt sich unwohl, zeigt Anzeichen einer Erkältung und vielleicht leichtem Fieber. Um ihm Ruhe zu verschaffen, legt sein Vater Aaron ihn um 15 Uhr ins Bett. Um Strom zu sparen, lässt er in jedem Raum, einschließlich des Kinderzimmers, Heizstrahler laufen und schaltet die Klimaanlage aus.

Aaron gab später an, am nächsten Morgen Geräusche gehört zu haben, die er für River hielt. Eine tatsächliche Kontrolle unterblieb jedoch, und erst Stunden später wurde der Notruf abgesetzt.

Erschütternde Details

Als die Polizei in Moore County eintrifft, finden sie River leblos in einem Zimmer vor, in dem eine geschätzte Temperatur von über 38 Grad Celsius herrscht. Der Heizstrahler im Raum war inzwischen ausgeschaltet, doch es war bereits zu spät: River starb infolge von Dehydration aufgrund der extremen Hitze. Dies wurde durch die anschließende Obduktion bestätigt.

Aaron Lynwood Carter wird wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung eines Kindes angeklagt. Eric Galloway, der leitende Ermittler, erläuterte im Gespräch mit der „Daily Mail“, dass die Verhaftung erst erfolgte, nachdem die Todesursache eindeutig geklärt war. Rivers Mutter bleibt von einer Anklage verschont, da sie am Abend, bevor das Unglück entdeckt wurde, gegen 23:30 Uhr von ihrer Arbeit heimkam.

Lesen Sie auch: "Schikane": Fahrer toben wegen 80 km/h auf dieser AutobahnDie Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A2 bei Wiener Neudorf sorgt für hitzige Debatten zwischen Befürwortern und Kritikern.

"Schikane": Fahrer toben wegen 80 km/h auf dieser AutobahnDie Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A2 bei Wiener Neudorf sorgt für hitzige Debatten zwischen Befürwortern und Kritikern. Schock für Mieter: 2025 explodieren die Wohnkosten!Ab 2025 müssen sich Mieter:innen in Österreich auf steigende Wohnkosten einstellen. Höhere Mieten werden zur finanziellen Belastung.

Schock für Mieter: 2025 explodieren die Wohnkosten!Ab 2025 müssen sich Mieter:innen in Österreich auf steigende Wohnkosten einstellen. Höhere Mieten werden zur finanziellen Belastung. Betrunkene Fahrerin prallt gegen Friedhofsmauer und geht nach Hause (FOTOS)Eine alkoholisierte Fahrerin prallte gegen eine Friedhofsmauer und flüchtete nach Hause. Passanten entdeckten das beschädigte Auto.

Die Erinnerung an River, der am 16. Juli 2021 geboren wurde, hinterlässt seine Eltern und eine Schwester. In einem bewegenden Nachruf wird er als lebensfroher Junge beschrieben, der es liebte, Mensch und Natur zu umarmen und Freude über Musik und Tanz zum Ausdruck brachte. Seine Familie betont die herzliche und freundliche Art, die River selbst in so jungen Jahren schon ausstrahlte. Die Gemeinde, tief betroffen von seinem Verlust, gedenkt ihm als ein Kind, das jeden Tag seines kurzen Lebens in vollen Zügen genoss.