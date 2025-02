Pure Nostalgie: Kultauto „Yugo“ kehrt zurück!

Die legendäre Automarke Yugo aus dem ehemaligen Jugoslawien könnte bald ihr Comeback feiern – ähnlich wie die rumänische Marke Dacia mit erschwinglichen Fahrzeugen. Ein erstes Konzept ist bereits in Entwicklung und soll 2026 für Testfahrten in Afrika erprobt werden.

In den 1980er-Jahren stellte das Zastava-Werk in Jugoslawien, heute in Serbien, den Kleinwagen Yugo 45 her. Mit einer Länge von 3,50 Metern war er der erste eigenständige Entwurf vom Balkan und basierte auf der Technik des Fiat 127. Der Yugo 45 verfügte über einen Vierzylindermotor mit 45 PS und wurde sogar als Cabrio in die USA exportiert, was ihm heute Kultstatus verleiht.

Der Name Yugo ist nach wie vor bekannt und wird von der deutschen Globo GmbH aus Schwäbisch Gmünd geschützt. Aleksandar Bjelic arbeitet gemeinsam mit dem serbischen Designer Darko Marceta an einem Nachfolger des Yugo 45. Laut Automedien-Portal reiht sich der neue Yugo in den Retro-Trend von Fahrzeugen wie dem Renault R4, R5, Fiat 500 oder Microlino ein. Das Design des neuen Modells weist eine starke Ähnlichkeit zum Original auf.

Benzinmotor statt Elektro

Im Gegensatz zum aktuellen Trend hin zu Elektroantrieben wird der neue Yugo mit einem Benzinmotor ausgestattet, um die Kosten niedrig zu halten. Damit könnte der Yugo 2.0 eine ernsthafte Konkurrenz für das Dacia-Geschäftsmodell werden. Nach dem Zerfall des Ostblocks galten die Rumänen zunächst als chancenlos gegenüber westlichen Marken, doch mit der Unterstützung von Renault entwickelte sich Dacia zu einer der beliebtesten Automarken in Europa.

Ob der Yugo ein ähnliches Schicksal erleben wird, bleibt abzuwarten. Der Erstentwurf muss sich noch beweisen. Alexander Bjelic plant eine Reise von Kragujevac in Serbien zum Kilimandscharo im Jahr 2026. Diese Fahrt soll an die Zastava-Expedition von 1975 erinnern, bei der fünf Fiat 128 Lizenzbauten als Zastava 101 ihre Robustheit unter Beweis stellten.