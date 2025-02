Boxer Marcos Nader steigt in die Politik ein: Start in Ottakring (FOTO)

Ein ehemaliger Boxchampion wagt sich in die politische Arena! Marcos Nader tritt bei den Wahlen in Wien an und behält den Boxsport dennoch im Blick.

Marcos Nader, einst Österreichs Vorzeige-Boxer, hat sich entschieden, seine sportliche Karriere gegen ein politisches Engagement einzutauschen. Der 34-jährige Ex-Boxer und aktuelle Box-Manager tritt bei den anstehenden Bezirksvertretungswahlen im Wiener Bezirk Ottakring an. Dabei unterstützt er das Team der Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und steht zudem auf der Liste für die Gemeinderatswahl von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Diese Neuigkeit verkündete Nader auf Instagram mit den Worten: „Bei der kommenden Bezirksvertretungswahl kandidiere ich im wunderschönen Wiener Bezirk Ottakring im Team von Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp.“

Marcos Naders Wechsel

Die Wahlen für den Wiener Gemeinderat und die Bezirksvertretungen sind für den 27. April angesetzt. Nader, der inzwischen als Box-Manager tätig ist, zeigt sich motiviert und erklärt: „Als sportbegeisterter Mensch weiß ich seit vielen Jahren: Alles ist Politik – egal ob im Ring oder im Parlament. Mein Ziel war und ist es immer, vor allem Kindern und Jugendlichen durch Sport die bestmögliche Vorbereitung auf das Leben zu ermöglichen.“

Unterstützung von Alaba

Unterstützung erhält Nader von David Alaba, Kapitän des Österreichischen Fußball-Bundes und Spieler bei Real Madrid. Alaba lobte Naders Schritt in die Politik in der Kommentarspalte von dessen Ankündigung: „Bravo Marcos. Sport verbindet und fördert Integration durch Teamgeist und Gemeinschaft.“

Boxsport bleibt

Trotz seiner neuen politischen Aufgaben bleibt Nader dem Boxsport treu. Am 29. März organisiert er die nächste Bounce Fight Night, die im Multiversum Schwechat stattfinden wird. Diese Veranstaltung verspricht mit 2700 erwarteten Zuschauern und einem spannenden Programm, das sechs olympische und sieben Profikämpfe umfasst, ein Highlight zu werden. Zu den Hauptakteuren gehören Fadi Merza, Seun Salami, Michaela Kotaskova und Mobin Kahraze. Marcos Nader selbst wird sowohl als Organisator als auch als Beobachter anwesend sein.