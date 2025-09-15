Putins Schleichweg: 14-seitiger Sanktions-Umgehungsplan enthüllt

Während westliche Sanktionen die russische Wirtschaft in die Rezession treiben, entwickelt Moskau kreative Gegenstrategien – von offiziellen Umgehungsanleitungen bis zu Tauschhandel mit China.

Sanktionsspirale

Die russische Wirtschaft sucht Auswege aus der Sanktionsspirale. Mehr als 25.000 verschiedene Sanktionen haben die USA und die EU seit Beginn des Ukraine-Krieges gegen Russland verhängt. Die Folgen sind inzwischen deutlich spürbar: Die russische Zentralbank bestätigt eine technische Rezession, während die Inflation weiter steigt. Auch der Außenhandelsüberschuss zeigt nach unten – er sank von Jänner bis Juli um 14 Prozent auf 77,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Exportzahlen schrumpften um 11,5 Milliarden auf 232,6 Milliarden Dollar, während die Importe leicht um 1,2 Milliarden auf 155,4 Milliarden Dollar zulegten.

Umgehungsleitfaden

Als Reaktion auf die westlichen Strafmaßnahmen hat das russische Wirtschaftsministerium einen ungewöhnlichen Schritt unternommen: Es veröffentlichte 2024 einen 14-seitigen „Leitfaden für ausländische Tauschgeschäfte“, der Unternehmen konkrete Anleitungen zur Umgehung der Sanktionen bietet. Diese Tauschgeschäfte haben tatsächlich bereits dazu beigetragen, dass westliche Waren trotz Handelsbeschränkungen weiterhin nach Russland gelangen. Das Prinzip ist nicht neu – schon in den 1990er Jahren existierten umfangreiche Tauschketten zwischen Russland und China, über die Strom, Öl, Mehl, Zucker und Stiefel gehandelt wurden.

Strategische Partnerschaft

Die wirtschaftliche Allianz zwischen Moskau und Peking hat sich 2025 weiter verfestigt. Im Mai 2025 unterzeichneten Russland und China fast drei Dutzend neue Abkommen, die ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. Besonders bedeutsam ist die Ausweitung von Interbank-Verbindungen und die verstärkte Abwicklung von Handelsgeschäften in nationalen Währungen wie dem Yuan. Präsident Putin und Präsident Xi Jinping betonten in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Partnerschaft gezielt darauf ausgerichtet ist, den US-geführten Sanktionen geschlossen entgegenzutreten und alternative Handelsstrukturen zu etablieren.

Tauschhandel

Besonders anschaulich wird die neue wirtschaftliche Verflechtung zwischen Moskau und Peking am Beispiel des Autohandels: Ein großes Kontingent chinesischer Fahrzeuge für den russischen Markt wurde nicht mit Geld, sondern mit Getreide bezahlt. Chinesische Vermittler kauften die Autos in Yuan, während russische Einkäufer den Gegenwert in Rubel durch Weizenlieferungen beglichen. Ähnliche Konstruktionen finden sich in verschiedenen Wirtschaftsbereichen: Metalle werden gegen Maschinen getauscht, chinesische Dienstleistungen mit russischen Rohstoffen verrechnet, und in einem dokumentierten Fall erwarb ein russischer Importeur Aluminium, um damit eine chinesische Firma zu bezahlen.

Trotz dieser kreativen Umgehungsstrategien zeigt sich auch die Fragilität der neuen Handelswege: Zwischen Januar und Juli 2025 sank das Handelsvolumen zwischen Russland und China um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders russische Brennstoffexporte nach China gingen um fast 20 Prozent zurück, während chinesische Fahrzeugimporte nach Russland sogar um 46 Prozent schrumpften. China bleibt dennoch Russlands wichtigster Handelspartner, und beide Seiten intensivieren ihre Bemühungen um neue Projekte und alternative Zahlungsmodelle.