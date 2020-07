RAF Camora verkauft neue Modekollektion in Wien!

Rap-Star RAF Camora veröffentlicht seine neu Modekollektion und verkauft diese mitten in der Wiener City.

Statt Musik kommt nun Kleidung – Die neue Kollektion aus der Modelinie „Corbo“ vereint traditionelle Hip Hop-Designs mit futuristischen Elementen und trägt den Namen „Meteor“, die die Dynamik und die Farbe der Trend-Teile widerspiegeln soll.

Erhältlich sind T-Shirts, Sweater, Sweatshirt, Trainingsanzüge und Outdoor-Gilets. Das Highlight dabei – eine schwarze Denim-Jacke mit auffälligem Print. Camora designte die Stücke gemeinsam mit Rapper-Kollegen Prinz Pi.

„Bei Corbo sind wir so aufgestellt, dass wir mehrere Produktionsstandorte haben“, so RAF zu „Heute.at“ Dabei legt der Rapper auf eine Sache besonders viel Wert: „Ab einem gewissen Level ist das auch notwendig, damit man unterschiedliche Stoffe und Produkte entwickeln kann. Konkret haben wir Produktionsstätten in Asien, in der Türkei, in und in Deutschland. Es hängt immer davon ab um welches konkrete Produkt es sich handelt. Was uns aber definitiv ein Anliegen ist, sind die Arbeitsbedingungen und der Qualitätsstandard. Das ist ein Anspruch an uns selbst.“

