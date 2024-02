Ranking der luxuriösesten Metropolen Europas: Wien unter Top 10!

Wenn du deinen Urlaub inmitten von Prunk und Luxus verbringen möchtest, dann solltest du wissen, welche europäischen Städte die Extraklasse anbieten. Das Ferienhaus-Portal „Holido“ hat sich dieser Frage angenommen und ein Ranking der luxuriösesten Metropolen Europas erstellt. Unter den Top 10 befindet sich auch Wien.

Die Studie von „Holido“ hat 63 europäische Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern unter die Lupe genommen. Die Bewertung basiert auf verschiedenen Kriterien, die den Luxus einer Stadt definieren: die Anzahl der Sternerestaurants, Luxusgeschäfte, Rolex-Stores und die durchschnittlichen Kosten für Ferienunterkünfte.

Amsterdam auf Platz 3

Die niederländische Hauptstadt Amsterdam schafft es auf den dritten Platz, mit einem Luxus-Score von 45. Die Stadt verfügt über 32 Sternerestaurants und sechs Luxus-Modemarkengeschäfte. Uhrenliebhaber können sich über sechs Rolex-Stores freuen und Autoliebhaber kommen im Lamborghini-Store auf ihre Kosten. Ein Aufenthalt in Amsterdam ist allerdings nicht günstig: Eine Ferienunterkunft kostet durchschnittlich 119 Euro pro Nacht.

London auf Platz 2

London erobert den zweiten Platz mit einem Luxus-Score von 94. Beeindruckende 73 Michelin-Restaurants und 18 Rolex-Geschäfte locken Luxusliebhaber in die britische Hauptstadt. Zudem ist London mit 1005 gut bewerteten Kosmetiksalons der absolute Spitzenreiter in Sachen Beauty. Eine Übernachtung in der Metropole kostet im Durchschnitt 96 Euro pro Person.

Luxus-Hauptstadt

Die Krone der luxuriösesten Stadt Europas geht an Paris mit einem perfekten Luxus-Score von 100. Mit 118 Sternerestaurants und 33 Luxus-Modegeschäften kann sich Paris als ultimatives Luxusreiseziel bezeichnen. Hinzu kommen 16 Rolex-Geschäfte und 513 Beauty-Salons. Der Preis für eine Übernachtung liegt im Durchschnitt bei 127 Euro pro Person.

Wien

Aber auch Wien hat es in das Ranking geschafft und belegt den zehnten Platz mit einem Luxus-Score von 20. Wer in der österreichischen Hauptstadt schick essen gehen möchte, kann zwischen zehn Michelin-Restaurants wählen. Zudem gibt es in Wien mehrere Luxus-Modemarkengeschäfte. Die Kosten für eine Ferienunterkunft liegen bei etwa 50 Euro pro Person und Nacht.

Die Plätze 4 bis 9 belegen Madrid, Rom, Berlin, Barcelona, Hamburg und Mailand. Diese Städte bieten ebenfalls ein hohes Maß an Luxus und sind definitiv einen Besuch wert, wenn man im Urlaub den gehobenen Lifestyle genießen möchte.