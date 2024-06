Rapid nimmt sich EM-Fahrer zum Nulltarif

Verstärkung für Rapid: Bendeguz Bolla, der bei den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League unter Vertrag stand und zuletzt an den Schweizer Klub Servette ausgeliehen war, kommt ablösefrei nach Wien. Der ungarische Nationalspieler mit 16 Länderspielen unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Bolla, der schon vor zwei Jahren als potenzieller Neuzugang für die Grün-Weißen gehandelt wurde, entscheidet sich nun für einen Wechsel zum Bundesligisten.

Damit hat Rapid in der Suche nach einem Rechtsverteidiger (aufgrund des bevorstehenden Abschieds von Thorsten Schick) erfolgreich zugeschlagen.

Marktwert bei zwei Millionen Euro

Bolla, dessen Marktwert bei zwei Millionen Euro liegt, absolvierte kein Pflichtspiel für die Wanderers und war zuletzt auf Leihbasis für Servette in der Schweiz aktiv. Sein Vertrag in England wurde aufgelöst, und nun schließt er sich ablösefrei den Wienern an. „Seit dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen war mir klar, dass ich den Schritt machen und für diesen großen Verein spielen möchte“, sagte Bolla in einer Aussendung des Klubs.

Bolla, der auch auf dem Flügel eine Option ist, wird bei der EURO im Kader der ungarischen Nationalmannschaft vertreten sein. „Dank seiner offensiven Spielweise und seiner Qualität beim Flanken wird er unser Ballbesitzspiel in der kommenden Saison noch vielseitiger gestalten“, sagt Rapids Sportchef Markus Katzer erfreut.