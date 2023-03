Raubüberfall: Bis zu 15 Jahre Gefängnis für jungen Bosnier

Ein 25-jähriger Bürger Bosnien-Herzegowinas versuchte kurz nach Weihnachten, eine Tankstelle in Linz auszurauben. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten und könnte eine langjährige Haftstrafe erhalten. Ein weiterer Fall von schwerem Diebstahl, der die Justiz beschäftigt.

Am 26. Dezember 2022 gegen 21 Uhr betrat der 25-jährige Bürger Bosnien-Herzegowinas die Tankstelle an der Landwiedstraße im Viertel Bindermichl-Keferfeld in Linz. Er trug eine weibliche Karnevalsmaske. Mit einem Stock bewaffnet forderte er von der Angestellten Geld. Doch diese ließ sich nicht einschüchtern und erklärte ihm, dass die Kamera läuft und der Raub aufgezeichnet wird. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht und wurde kurz darauf festgenommen.

Die Folgen

Laut Ulrike Breiteneder, einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, hat der Mann bereits zweimal wegen ähnlicher Vergehen im Gefängnis gesessen. Er muss sich nun vor dem Gericht in Linz verantworten, wann der Prozess stattfindet ist noch nicht bekannt. Der Staatsanwalt wirft ihm schweren Diebstahl vor, welcher mit einer Haftstrafe zwischen einem und 15 Jahren bestraft wird, sofern es sich um ein erstes Vergehen handelt.

Da er jedoch bereits zweimal im Gefängnis war, kann die Strafe auf bis zu 20 Jahre erhöht werden.