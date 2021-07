Regierung kündigt verstärkte Corona-Kontrollen in DIESEN Bereichen an

Ein neuer Erlass der Bundesregierung soll nun stärkere Kontrollen der 3G-Regeln in Österreich bringen.

Wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Montag bekanntgaben, sollen die Einhaltung der Corona-Regeln künftig stärker kontrolliert werden. Umgesetzt wird dies in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive. Schwerpunktkontrollen soll es insbesondere in der Gastronomie, inklusive der Nachtgastronomie, geben.

Um auch weiterhin effektiv sonstige pandemiebezogene Aufgaben (etwa das Contact-Tracing) stemmen zu können, soll die Exekutive die Gesundheitsbehörden bei den stichprobenartigen Kontrollen unterstützen. Dabei soll es einen risikobasierten Ansatz geben. Die Kontrollen fokussieren sich vor allem auf die Betreiber des jeweiligen Gastgewerbes.

„Schärfere Kontrollen in (Nacht)Gastronomie“

„Wir verschärfen nun die Kontrollen in der (Nacht)gastronomie. Nur die Einhaltung und konsequente Kontrolle der 3G bzw. 2 G-Regeln wird dazu führen, dass wir die Infektionszahlen im Griff behalten und der Pandemie Herr werden können. Es liegt auch im Interesse der Gastronomiebetriebe, die 3G- und 2G-Nachweise ihrer Gäste zu kontrollieren, um zu verhindern, dass in diesem Bereich Cluster entstehen“, erklärte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

„Gemeinsames Ziel ist es, die Öffnungen beizubehalten“

„Dank der 3G-Regel konnten wir umfassende Öffnungsschritte setzen. Jede Maßnahme ist aber nur dann zielführend, wenn sie auch eingehalten wird. Da und dort hapert es derzeit an den Zutrittskontrollen. Daher weise ich die lokalen Behörden nun per Erlass an, die Einhaltung der 3G- und 2G-Regel verstärkt zu kontrollieren. Ein Schwerpunkt soll dabei auf die Gastronomie gesetzt werden. Unser gemeinsames Ziel ist, damit die Öffnungen beibehalten und gut in den Herbst starten zu können“, erklärt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Innenminister Karl Nehammer ergänzte: „Wie bereits im Winter bei den Kontrollen in Skigebieten wird es auch hier gemeinsame Schwerpunktaktionen zur Kontrolle der Einhaltung der geltenden Covid-Regeln geben. Die Polizei unterstützt dabei die Gesundheitsbehörden in ihrer Tätigkeit.“

Quellen und Links: