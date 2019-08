Reisemagazin kührt diese Stadt zur schönsten der Welt

View this post on Instagram

❤️ this castle. What‘s your favourite part of the castle? . . #neuschwanstein #schlossneuschwanstein #neuschwansteincastle #bayern #bavaria #castle #beautifuldestination #schloss #germany #deutschland #sightseen #instagram #travelawesomey #antennebayern #visitallgäu @visitallgaeu @antennebayern @germanytourism #bayern1 @in_germany @topgermanyphoto @munich.germany @allgaeu.de @europe.vacations