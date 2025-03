Reporterin schlägt Trump Mikrofon ins Gesicht (VIDEO)

„`html

Ein kurioser Moment auf dem Luftwaffenstützpunkt: Präsident Trump wird während einer Pressekonferenz von einem Mikrofon, dass auf einer Haltestange befestigt ist, getroffen. Doch er reagiert souverän.

Am Freitag kam es auf dem Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews in Maryland zu einem kuriosen Vorfall, als Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz von einem sogenannten „Boom Mic“ getroffen wurde. Der pelzige Aufsatz des Mikrofons, oft als „tote Katze“ bezeichnet, traf den Präsidenten direkt im Gesicht, was ihn dazu veranlasste, reflexartig die Augen zu schließen und zurückzuweichen, um weiteren Kontakt zu vermeiden.

Trotz des unerwarteten Zwischenfalls reagierte der 78-jährige Präsident mit einem amüsierten Ausdruck und hob die Augenbrauen in Richtung des Reporters, während das Mikrofon rasch entfernt wurde. Mit einem Augenzwinkern kommentierte Trump: „Sie hat heute Abend Fernsehen gemacht“, und spielte damit auf die ungeschickte Handhabung durch die Reporterin an. Er fügte hinzu: „Sie ist heute Abend eine große Geschichte geworden.“ Er wandte sich an jemanden abseits der Kamera und fragte lachend: „Hast du das gesehen?“

⇢ Trump startet militärische Vorbereitungen für Panamakanal



Medienunternehmen unklar

Welches Medienunternehmen den Mikrofonbetreiber stellte, blieb unklar. Solche Mikrofone sind jedoch unverzichtbar, um trotz der lauten Motorengeräusche der Präsidentenflugzeuge und -hubschrauber klare Audioaufnahmen zu ermöglichen.

Unbeeindruckt von dem Vorfall setzte Trump die Fragerunde fort und beantwortete weitere Fragen, bevor er an Bord der Air Force One ging. Zuvor hatte er einen kleinen Stolperer, als er die Stufen der Marine One auf dem Rasen des Weißen Hauses hinaufstieg. Während er X, den vierjährigen Sohn von Elon Musk, dem DOGE-Chef, in den Hubschrauber half, blieb sein rechter Fuß an der ersten Stufe hängen. Trump fing sich jedoch schnell und setzte seinen Weg nach oben fort.

Trump fing sich jedoch schnell und setzte seinen Weg nach oben fort.

„`