Schwarze Kapuzen in Belgrad: Geheimnisvolle Gruppen beunruhigen Bürger

Ein geplanter Studentenprotest in Belgrad sorgt für Aufsehen. Maskierte Gruppen ziehen durch die Stadt und verbreiten Unruhe.

Ursprünglich hatten die Studenten der Elektrotechnischen Fakultät via Instagram bekanntgegeben, dass der geplante Protest aus Sicherheitsgründen an einen anderen Ort verlegt werden sollte. Diese Ankündigung wurde jedoch später gelöscht. In einer nachfolgenden Erklärung wurde betont, dass die große Versammlung dennoch vor dem serbischen Parlament stattfinden wird.

⇢ Proteste in Serbien: Studenten feiern ersten Erfolg



Zeitgleich forderten besorgte Bürger die Polizei auf, die Identität der maskierten Männer zu klären, die in Gruppen durch Belgrad zogen. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, die mehrere Dutzend Männer in schwarzer Kleidung und mit Kapuzen zeigten, wie sie durch die Stadt marschierten.

⇢ Serbien unter EU-Beobachtung: Appell für friedliche Proteste