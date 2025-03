Proteste in Belgrad eskalieren: Verdächtige Gruppen eingeschleust?

Im Pionirski-Park in Belgrad sorgt eine mysteriöse Gruppe von Männern in Schwarz für Aufsehen. Die Polizei riegelt den Bereich ab.

Im Pionirski-Park in Belgrad spielt sich derzeit ein faszinierendes Schauspiel ab, das sowohl online als auch vor Ort für erhebliche Aufmerksamkeit sorgt. Videos in sozialen Netzwerken zeigen Gruppen von Männern in schwarzer Kleidung, die den Park betreten, ihre Gesichter mit Mützen und Kapuzen verdecken und keineswegs wie Studierende wirken, die für ihre Bildung kämpfen. Rund um den Park, der angeblich von „lernwilligen Studenten“ besetzt ist, haben sich zahlreiche Polizisten versammelt, die mit Einsatzfahrzeugen angereist sind und den Bereich absperren.

Das Instagram-Profil Serbialive Beograd hat ebenfalls auf die Anwesenheit dieser Männer in Schwarz hingewiesen und sie als „Armee“ bezeichnet, wie Nova.rs berichtet. Örtliche Reporter vor Ort haben bereits seit der letzten Nacht in Belgrad verdächtige Männer beobachtet, die Kameras ausweichen.

Ihre Präsenz wirkte unheimlich und ließ viele Umstehende über deren genaue Absichten spekulieren.

Ein Unterstützer der Studenten äußerte, dass es Gerüchte gebe, diese Männer seien eingeschleust worden, um Unruhen zu provozieren.

Proteste in Belgrad

Während die von Vučić unterstützten „Studenten“ im Park verweilen, strömen Menschenmassen aus allen Richtungen in die Stadt. Die protestierenden Studenten, die seit dem Einsturz eines Bahnhofsdachs in Novi Sad, bei dem 15 Menschen starben, demonstrieren, haben für heute eine große Kundgebung in Belgrad angekündigt. Einige von ihnen erreichten die Stadt bereits am Freitagabend und wurden auf den Straßen von Zehntausenden Menschen empfangen.

Es wird erwartet, dass dies einer der größten Proteste in der Geschichte Serbiens wird. Die echten Studenten, im Gegensatz zu den angeblich bezahlten Anhängern Vučićs, erhalten enorme Unterstützung von der serbischen Bevölkerung.

Seit den frühen Morgenstunden sind Tausende von Menschen in Belgrads Straßen unterwegs, um ihre Solidarität zu bekunden.

