Trump startet militärische Vorbereitungen für Panamakanal

Ein geheimes Memo enthüllt: Trump fordert das Militär auf, den Zugang zum Panamakanal zu sichern. Die wachsende China-Präsenz sorgt für Nervosität.

Ein brisantes Memo sorgt für Schlagzeilen: US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium beauftragt, „glaubwürdige militärische Optionen“ zu erarbeiten, um den freien Zugang der USA zum Panamakanal zu gewährleisten. Diese Anweisung wurde in einem Bericht des Senders CNN publik gemacht und basiert auf einem an hochrangige Führungskräfte versandten Dokument.

Trumps Bestreben, die Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße zurückzugewinnen, zeigt sich in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Grund dafür sind Sorgen über den wachsenden Einfluss Chinas in der Region. Trump ist entschlossen, die Kontrolle über den Panamakanal zu sichern – wenn nötig auch mit militärischen Mitteln.