So stark schießen die Eigentumspreise erneut in die Höhe

Die Preise für Eigentumswohnungen in Österreich steigen 2024 wieder an. Besonders in der Steiermark und Salzburg zeigt sich ein dynamischer Markt.

Preisentwicklung in Bundesländern

Im Jahr 2024 verzeichneten die Preise für Eigentumswohnungen in Österreich einen leichten Anstieg, wie eine Analyse von ImmoScout24 zeigt, die auf 181.000 Angeboten basiert. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis erhöhte sich um 2 Prozent, von 5.697 Euro im Jahr 2023 auf 5.810 Euro. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet damit durchschnittlich über 400.000 Euro. Nachdem der Anstieg der Immobilienpreise in den Jahren 2022 und 2023 ins Stocken geraten war, setzt sich der Trend nun in den meisten Bundesländern fort, mit Ausnahme des Burgenlands.

Quadratmeterpreis

In der Steiermark stiegen die Angebotspreise besonders stark, mit einem Plus von 4 Prozent, was den Quadratmeterpreis auf 4.312 Euro anhebt. Auch in Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg gab es Preissteigerungen von jeweils 3 Prozent, mit Quadratmeterpreisen von 4.527 Euro, 4.500 Euro und 6.797 Euro. In Salzburg kletterten die Preise um 2 Prozent auf 6.175 Euro pro Quadratmeter, während Wien eine moderate Erhöhung von 1 Prozent auf 6.587 Euro pro Quadratmeter verzeichnete.

In Kärnten und Tirol blieben die Preise mit 4.902 Euro beziehungsweise 6.928 Euro pro Quadratmeter weitgehend stabil. Im Burgenland hingegen fielen die Preise um 8 Prozent, sodass der Quadratmeterpreis nun bei 3.909 Euro liegt.

Preisunterschiede

Der österreichische Wohnungsmarkt ist weiterhin durch erhebliche Preisunterschiede geprägt. Tirol, Vorarlberg und Wien zählen zu den teuersten Regionen. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet in Tirol durchschnittlich 484.940 Euro, in Vorarlberg 475.765 Euro und in Wien 461.078 Euro. Im Gegensatz dazu sind die Preise in der Steiermark und im Burgenland mit 301.816 Euro beziehungsweise 273.636 Euro für eine Wohnung dieser Größe vergleichsweise niedriger.

Nachfrageanstieg

Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Österreich stieg 2024 deutlich an, mit einem durchschnittlichen Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders in Salzburg war die Nachfrage mit einem Anstieg von 29 Prozent dynamisch, gefolgt von Tirol und Vorarlberg mit jeweils 22 Prozent. Auch in Wien nahm das Interesse um 20 Prozent zu. In Oberösterreich (+13 Prozent), Kärnten (+12 Prozent), Niederösterreich (+11 Prozent), dem Burgenland (+7 Prozent) und der Steiermark (+6 Prozent) zeigte sich ebenfalls ein Aufwärtstrend.