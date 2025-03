Republika Srpska im Fokus: Gericht prüft umstrittene Gesetze

Das Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina berät in einer Dringlichkeitssitzung über umstrittene Gesetze der Republika Srpska. Spannung liegt in der Luft.

Das Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina hat heute eine dringliche Sitzung einberufen, um eine Verfassungsbeschwerde gegen kürzlich in der Republika Srpska verabschiedete Gesetze zu behandeln. Diese Gesetze, die am 27. Februar von der Nationalversammlung der Republika Srpska angenommen wurden, verbieten vier staatlichen Institutionen die Tätigkeit in diesem Landesteil. Konkret betroffen sind das Gericht, die Staatsanwaltschaft, der Hohe Justiz- und Staatsanwaltsrat von Bosnien und Herzegowina sowie die Staatliche Ermittlungs- und Schutzagentur. Die umstrittenen Regelungen umfassen das Gesetz über die Nichtanwendung von Gesetzen und das Verbot der Tätigkeit verfassungswidriger Institutionen, das Gesetz über den Hohen Justiz- und Staatsanwaltsrat der RS sowie Änderungen des Strafgesetzbuches der RS.

Dringender Antrag

Denis Becirovic, Mitglied des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina, Denis Zvizdic, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, und Kemal Ademovic, stellvertretender Vorsitzender des Hauses der Völker, haben gestern einen dringenden Antrag beim Verfassungsgericht eingereicht, um die Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetze zu überprüfen. Abgeordnete der SDA (Partei der demokratischen Aktion) und der DF (Demokratische Front) im Repräsentantenhaus der Parlamentarischen Versammlung von Bosnien und Herzegowina folgten heute Morgen mit einer weiteren Beschwerde, die auf die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung hinweist.

Eine reguläre Sitzung des Verfassungsgerichts war ursprünglich für Ende des Monats vorgesehen. Doch angesichts der Gesetze, die den verfassungsmäßigen Rahmen des Staates erheblich verletzen, wurde eine außerordentliche Sitzung als notwendig erachtet.