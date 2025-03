Lotto-Drama: Ermittlungen nach Mega-Jackpot-Gewinn

Ein sensationeller Lottogewinn in Texas sorgt Anfang 2023 für Aufregung. Eine clevere Strategie führt zu rekordverdächtigen Gewinnen und intensiven Ermittlungen.

Anfang 2023 sorgte ein spektakulärer Lottogewinn in Texas für Aufsehen, als der Jackpot im Lotto Texas über Monate hinweg ohne einen Gewinner anwuchs. Ryan Mindell, Geschäftsführer der Texas Lottery Commission, erklärte, dass jemand eine nahezu sichere Methode gefunden hatte, um zu gewinnen. Dies führte zu den größten Gewinnen in der texanischen Lottogeschichte und löste Diskussionen über die unkonventionellen Wege aus, die zu diesen Gewinnen führten. Der Gouverneur und der Generalstaatsanwalt leiteten daraufhin Untersuchungen ein, wie die New York Times berichtete.

Im April 2023 gewann eine Person den 95 Millionen Dollar schweren Jackpot, nachdem sie 25 Millionen Dollar investiert hatte, um fast alle möglichen Zahlenkombinationen zu kaufen. Der Gewinner, eine Geschäftseinheit namens Rook TX aus Scotch Plains, New Jersey, entschied sich für eine Pauschalauszahlung von 57.804.000 Dollar vor Steuern. Bereits im Februar hatte jemand den 83,5 Millionen Dollar Jackpot gewonnen, indem er ein Ticket über die App Jackpocket, die zu DraftKings gehört, erwarb. Jackpocket war auch der Eigentümer des Geschäfts in Austin, das das Gewinnlos ausstellte.

Massenkauf von Tickets

Vor der Ziehung arbeiteten mehrere Personen mit vier Einzelhandelsgeschäften in Texas zusammen, um eine große Anzahl von Lottoterminals zu bestellen. Diese Terminals konnten etwa 25 Millionen Tickets drucken. In den drei Tagen vor der Ziehung wurden Millionen von Kombinationen mit QR-Codes eingegeben, die auf Tablets geladen waren. Die Texas Lottery App ermöglicht es, QR-Codes zu generieren, die in Geschäften gescannt werden können, um Tickets zu erstellen. Dies führte zu einem massiven Anstieg der Verkäufe, sodass innerhalb von 72 Stunden rund 27 Millionen Tickets verkauft wurden, im Vergleich zu den üblichen 2 Millionen bei einer typischen Ziehung.

Ein Ticket enthielt die Gewinnzahlen 3-5-18-29-30-52 und sicherte den Jackpot von 95 Millionen Dollar, den drittgrößten in der Geschichte von Lotto Texas. Die Identität der hinter Rook TX stehenden Personen bleibt unbekannt, da texanisches Recht die Anonymität von Lottogewinnern schützt. Diese Machenschaften wurden durch die investigative Berichterstattung des Houston Chronicle aufgedeckt und lösten bei einer Senatsanhörung Empörung aus, wie die New York Times berichtete.

Senator Paul Bettencourt bezeichnete das Vorgehen als den möglicherweise größten Betrug gegen Texas und schätzte den Verlust auf 57,7 Millionen Dollar. Mindell erklärte, dass die Lotterie Maßnahmen ergriffen habe, um ähnliche „Massenkauf“-Operationen zu verhindern. Dazu zählen die Begrenzung der Anzahl der Terminals, die Händler bestellen können, und ein Limit für die Anzahl der Tickets, die jedes Terminal pro Ziehung drucken kann. Obwohl der Kauf einer großen Anzahl von Tickets nicht illegal ist, beeinträchtigt er die Fairness des Spiels.

Kurierdienste und Fairness

Der Gewinner des 83,5 Millionen Dollar Jackpots nutzte Jackpocket und investierte lediglich 20 Dollar, um 10 Kombinationen zu kaufen. Jackpocket ermöglicht es Kunden, Tickets online zu bestellen, ohne ein Geschäft zu betreten. Am Tag nach dem Gewinn besuchte Vizegouverneur Dan Patrick das Winners Corner in Austin, das das Gewinnlos über Jackpocket verkauft hatte. Er äußerte Bedenken, dass das Geschäft, ebenfalls im Besitz von Jackpocket, eine große Anzahl von Lottoterminals im hinteren Bereich versteckt hielt. Patrick betonte, dass die Lotterie so konzipiert sei, dass Menschen persönlich in Geschäfte gehen, um Tickets zu kaufen, nicht durch versteckte Maschinen und Kurierdienste.

Texanische Beamte behaupten, dass diese Gewinne das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Lotterie untergraben haben. Gouverneur Greg Abbott ordnete eine Untersuchung an, um das Vertrauen der Texaner in die Fairness des Lotteriesystems wiederherzustellen. Die Texas Lottery verbot daraufhin Kurierdienste wie Jackpocket und drohte Händlern, die sie nutzten, mit Lizenzentzug. Generalstaatsanwalt Ken Paxton leitete eine eigene Untersuchung wegen „verdächtiger und potenziell illegaler Gewinne“ ein und betonte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.

Peter Sullivan von DraftKings erklärte, dass Jackpocket den Betrieb gemäß den neuen Regeln einstellen werde, betonte jedoch, dass das Unternehmen seit 2019 legal tätig sei. Er äußerte die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit den Behörden, um die Rückkehr von Kurierdiensten zu ermöglichen, und hob hervor, dass über Jackpocket in Texas Tickets im Wert von über 550 Millionen Dollar verkauft wurden, was die öffentliche Bildung unterstützt.