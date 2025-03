Polizei erschießt 26-Jährigen in Mehrfamilienhaus nach Messerangriff

Ein 26-jähriger Afghane wurde nach einem Messerangriff und einer Bedrohung der Polizei von den Beamten erschossen. Der Vorfall wird nun umfassend untersucht, um die genauen Hintergründe zu klären.

Am Freitagmorgen kam es in einer Stadt in Sachsen-Anhalt zu einem folgenschweren Polizeieinsatz, bei dem ein 26-jähriger Mann afghanischer Herkunft ums Leben kam. Laut Berichten der „Bild“-Zeitung war der Mann zuvor im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in eine Auseinandersetzung verwickelt, bei der er einen Deutschen mit einem Messer bedrohte. Dieser Vorfall veranlasste Augenzeugen, die Polizei zu verständigen.

Polizeieinsatz und Konsequenzen

Als die Polizeikräfte am Ort des Geschehens eintrafen, wurden auch sie von dem Mann mit dem Messer bedroht. Daraufhin sahen sich die Beamten gezwungen, Schüsse auf den Verdächtigen abzugeben. Der Mann erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie das Landeskriminalamt mitteilte.

Der Vorfall wird derzeit umfassend untersucht, um die genauen Hintergründe zu klären.