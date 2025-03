Heftige Beschimpfungen im Parlament: Kickl attackiert Babler und Stocker

Babler kritisierte Herbert Kickl scharf und warf ihm vor, die Republik gefährden zu wollen, während er die derzeitige Regierung als Erleichterung für viele bezeichnete. Kickl konterte mit scharfen Angriffen auf die Regierung, bezeichnete sie als „Verlierer-Ampel“ und prophezeite ihre politische Niederlage.

Die österreichische Politik erlebt derzeit eine bedeutende Phase der Neuausrichtung, geprägt durch die jüngsten Ankündigungen der Regierung. Im Mittelpunkt steht das ambitionierte Regierungsprogramm, das Vizekanzler Andreas Babler im Nationalrat vorgestellt hat. Die Strategie der Regierung, so Babler, sei das Ergebnis eines kompromissbereiten Miteinanders der konstruktiven Kräfte des Landes. Er erinnerte an historische Erfolge, die durch Kooperation erreicht wurden, und stellte die Sozialdemokratie als unverzichtbaren Partner für Stabilität und Wachstum dar. „Immer, wenn wir das gemeinsam gemacht haben, wurden wir mit Jahren der Ruhe, der Stabilität, des Wachstums belohnt. Und immer, wenn das geklappt hat, war die SPO mit dabei. Wir schaffen das auch dieses Mal“, erklärte er.

Kritik an Kickl

Die politische Landschaft zeigt sich dynamisch, vor allem in der Reaktion auf die Opposition. Babler übte scharfe Kritik an Herbert Kickl von der FPÖ und warf ihm vor, die Grundlagen der Republik gefährden zu wollen: „Kickl hätte gleich mit der Kettensäge an den Wurzeln unserer Republik angesetzt. Deshalb ist diese Regierung für die große Mehrheit in Österreich eine große Erleichterung“ Die derzeitige Regierung werde von vielen als Erleichterung empfunden, da sie das Gemeinwohl über Eigeninteressen stelle. Babler betonte, dass die Koalition mehr sei als nur eine Alternative zu einer FPÖ-geführten Regierung.

Kickl schießt zurück

Die „Verlierer-Ampel“ sei Österreichs „größtes Problem“, ein „Zusammenschluss von Neuwahlflüchtlingen“ und weiter erklärt er: „Man kann sich die Sache sehr einfach machen, wie es Herr Stocker getan hat“. Dessen politischer Weg sei „eine Verhöhnung der Bevölkerung“, so der Freiheitliche weiter.

„Ihre Glaubwürdigkeit, meine Damen und Herren, ist beim sprichwörtlichen Teufel angekommen. […] Man hat bei Ihnen den Eindruck, bei diesen freudigen Gesichtern der letzten Tage, es ist ein bisserl ein Rausch. Dann werden Sie draufkommen, dass Sie momentan ihr eigenes Begräbnis abfeiern. Die Volkskanzlerschaft wird kommen, nicht jetzt aber bald, weil Sie es einfach nicht stoppen können. Dann beginnt die Befreiung“, schloss Kickl.

Zukunftsstrategien

Mit Blick auf die Zukunft unterstrich Babler die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen, um Österreich voranzubringen. Er machte deutlich, dass die Budgetsanierung auf dem Prinzip beruhe, dass „breite Schultern mehr tragen können“. Die Regierung plant, durch eine Bankenabgabe sowie Beiträge von Privatstiftungen und großen Konzernen wie im Immobilien- und Energiesektor das Gemeinwohl zu stärken. Allein die Bankenabgabe soll in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro einbringen.

Mietpreisstopp

Ein zentrales Thema des Regierungsprogramms ist die Sozialpolitik. Babler kündigte Maßnahmen wie einen Mietpreisstopp für 2025 und weitere Mietregulierungen an, um das Wohnen leistbarer zu machen. Weitere Projekte umfassen ein zweites verpflichtendes Gratis-Kindergartenjahr, die „Aktion 55Plus“ zur Unterstützung älterer Langzeitarbeitsloser und einen Transformationsfonds für Klima, Wirtschaft und Jobs. In der Frauenpolitik stehen Lohntransparenz und ein verbesserter Gewaltschutz im Fokus.

Integrations- und Demokratiepolitik

In der Integrationspolitik setzt die Regierung auf eine Integrationspflicht ab dem ersten Tag und plant Maßnahmen zur Eindämmung illegaler Zuwanderung. Babler betonte erneut die Bedeutung von Menschenrechten und Humanismus und kritisierte Herbert Kickl, indem er sagte, die Regierung habe Lösungen, während Kickl nur „inhaltsleere Lösungen“ anbiete.

Abschließend betonte Babler die Bedeutung der Stärkung der Demokratie und ihrer Institutionen gegen populistische Bestrebungen. Er rief die Bürger dazu auf, Vertrauen in die österreichische Tradition des konstruktiven Kompromisses zu haben und versicherte, dass die Regierung den Menschen Sicherheit im Alltag und Zuhause zurückgeben werde.