Trotz Wehen: Frau geht auf Festival, um Party zu machen

Eine Mutter aus Neuseeland sorgte für Aufsehen, als sie trotz Wehen in ein Flugzeug stieg. Die Geburt fand schließlich mitten im Flug statt.

Anneke Topia, eine 35-jährige Mutter aus Neuseeland, brachte kürzlich ihr fünftes Kind unter ungewöhnlichen Umständen zur Welt. Trotz einsetzender Wehen entschied sie sich, an Bord eines Flugzeugs zu gehen, um das Māori-Haka-Festival Te Matatini zu besuchen. Diese Entscheidung stieß in ihrer Familie auf Unverständnis und Besorgnis.

Familienreaktionen

Besonders ihre Tante zeigte sich gegenüber der Daily Mail fassungslos und fragte: „Warum würdest du die Gesundheit deines Kindes und die Geburt deines Babys mit dieser Aktion aufs Spiel setzen?“ Trotz bereits zwölf Stunden andauernder Wehen bestieg Anneke den Flug von Auckland nach New Plymouth, der etwa eine Stunde dauert. Als erfahrene Mutter von vier Kindern vertraute sie darauf, ihren Körper gut einschätzen zu können.

Flugzeug-Geburt

Allerdings verlief die Geburt nicht wie geplant auf dem Festival, sondern mitten im Flugzeug. Ihre Tante äußerte die Vermutung, dass Anneke diese Aktion möglicherweise aus Aufmerksamkeitssucht unternommen habe. Nach der Geburt habe Anneke Fotos vom Festival gepostet und online mit ihrer besonderen Flugzeug-Geburt geprahlt.

Auf Nachfrage der Daily Mail bestätigte Anneke knapp, dass es ihr und dem Neugeborenen „gut“ gehe und beide „gesund“ seien.