Kickl wettert gegen neue Koalition: „Bittere Pille für Österreich“

Österreichs politische Bühne verändert sich: ÖVP, SPÖ und NEOS formieren eine neue Koalition. Van der Bellen wird die Regierung bald offiziell ernennen.

Die politische Landschaft in Österreich steht vor einer bedeutenden Veränderung: Die neue Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist bereit, ihre Arbeit aufzunehmen. Diese Allianz wurde endgültig durch das Votum der NEOS-Mitglieder am Sonntagnachmittag bestätigt. Bereits am Montag wird das Staatsoberhaupt, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die neue Regierung offiziell ins Amt heben.

Kritik von Herbert Kickl

Die Reaktionen auf diese Entwicklung sind vielfältig. Besonders kritisch äußerte sich der Chef der Blauen, Herbert Kickl, in einem Facebook-Post. Er kommentierte die Entscheidung der NEOS-Mitglieder scharf und meinte: „Jetzt hat die älteste aller Systemkoalitionen in Österreich auch offiziell seine pinken Stützräder.“ Kickl beschrieb die Koalition als ein „schwarz-rot-pinkes Zuckerl“, das für das Land und die Bevölkerung letztlich eine „bittere Pille“ sei.

Aus Kickls Sicht besteht die neue Regierung aus „Machtgier, Postenschacherei und der Angst vor Neuwahlen“, was er als Grundpfeiler der Demokratie betrachtet. Er warf der neuen Regierung vor, eine Politik zu verfolgen, die gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet sei.

