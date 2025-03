Ohne Sex: 15-Jährige durch Bauchstich plötzlich schwanger

Ein medizinisches Rätsel in Lesotho: Ein 15-jähriges Mädchen wird trotz seltener Fehlbildung schwanger. Die ungewöhnlichen Umstände verblüffen Experten.

Ein ungewöhnlicher medizinischer Fall in Lesotho hat die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich gezogen. Ein 15-jähriges Mädchen suchte wegen heftiger Bauchschmerzen ein Krankenhaus auf und die Ärzte stellten fest, dass sie im neunten Monat schwanger war und kurz vor der Entbindung stand. Doch das war nicht die einzige Überraschung: Das Mädchen litt an einer seltenen Fehlbildung namens „Distale Vaginalatresie“. Dies bedeutet das vollständige Fehlen einer Vagina, was normalerweise eine Schwangerschaft ausschließt.

Herausforderung für Mediziner

Die Mediziner standen vor einem Rätsel: Wie war eine Schwangerschaft trotz dieser Anomalie möglich? Nach ausführlichen Untersuchungen und Gesprächen mit der Teenagerin kam eine erstaunliche Erklärung ans Licht. Neun Monate zuvor war sie nach einer Stichwunde im Bauchbereich ins Krankenhaus gebracht worden. Diese Verletzung resultierte aus einem Vorfall, bei dem ihr Ex-Freund sie nach Oralsex mit ihrem neuen Freund überraschte und mit einem Messer angriff. Dabei wurde das geschluckte Sperma offenbar durch die Wunde in den Bauchraum und schließlich in die Gebärmutter transportiert – ein medizinisches Wunder.

Da die natürliche Geburt aufgrund der Fehlbildung nicht möglich war, wurde das Baby mittels Kaiserschnitt entbunden.