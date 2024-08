Restaurant verlangt 100 Euro für DIESE Pizza (VIDEO)

In einem bemerkenswerten kulinarischen Zwischenfall hat die Bestellung einer Pizza Hawaii in Italien für Stirnrunzeln gesorgt. Eine Influencerin, die nach einem traditionellen italienischen Esserlebnis suchte, stieß auf eine ungewöhnliche Preisgestaltung, die schnell die Runde in den sozialen Medien machte.

Bewahrung kulinarischer Traditionen

Während ihres Besuchs in einem italienischen Restaurant verlor die Influencerin rasch ihre Begeisterung für eine Pizza Hawaii, als sie erfuhr, dass diese mit einem Preis von 100 Euro auf der Speisekarte stand. Ein Betrag, der weit über den Preisen für andere Pizzen im gleichen Lokal lag. Die Entdeckung wurde auf Instagram geteilt, wo sie mit einem Kommentar versah: „Nur in Italien“.

Der überraschend hohe Preis für die Hawaii-Pizza ist laut Berichten von „südtirolnews“ nicht auf hochpreisige Zutaten zurückzuführen. Vielmehr dient er als eine Art von „Schmerzensgeld“ für den Pizzabäcker.

Kulinarische Kontroverse und kulturelle Identität

Die Pizza Hawaii, die erstmals 1962 von Sam Panopoulos, einem Gastronomen in Chatham, Ontario, Kanada kreiert wurde, steht seit langem im Mittelpunkt kulinarischer Kontroversen. Die Kombination von Ananas und Schinken auf Pizza stößt oft auf Ablehnung unter Traditionalisten. Besonders in Italien wird die kulinarische Reinheit der italienischen Küche hochgehalten.

Das Thema hat auch eine humorvolle Note in den sozialen Medien gefunden. So wurde etwa ein Meme mit dem Titel „Wie man einen Italiener foltert“ verbreitet, das auf die emotionale Reaktion vieler Italiener auf die Verfremdung ihrer traditionellen Gerichte anspielt. Dieses zeigt, wie ein Mann gezwungen wird, zuzusehen, wie Ananas auf eine Pizza gelegt wird.

Dieser Vorfall unterstreicht nicht nur die kulturellen Unterschiede in der Küche, sondern auch den Stellenwert von Essen als Ausdruck der nationalen Identität. Während einige die kulinarische Innovation begrüßen, bleiben Traditionen für andere eine unantastbare Säule ihrer Kultur.