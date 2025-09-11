Revolution auf Rädern: Diese Batterie lädt in 12 Minuten für 1500 km

Während andere ankündigen, testet BYD bereits: Der chinesische Konzern treibt die Revolution der Feststoffbatterien voran – mit Reichweiten, die selbst Dieselfahrzeuge alt aussehen lassen.

Immer wieder machen Nachrichten von revolutionären Batterietechnologien Schlagzeilen, doch zwischen Laborerfolgen und Massenproduktion liegen oft Jahre. Der chinesische Konzern BYD könnte nun tatsächlich vor einem technologischen Durchbruch stehen. Das Unternehmen testet bereits Fahrzeuge mit Solid-State-Batterien (Feststoffbatterien) – einer Technologie, die als Schlüssel gilt, um Elektromobilität auch für Langstrecken und schwere Nutzfahrzeuge konkurrenzfähig zu machen.

Diese neuartigen Energiespeicher stellen bisherige Akkusysteme in den Schatten. Der fundamentale Unterschied: Während herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien auf flüssige Elektrolyte setzen, verwenden Solid-State-Varianten feste Materialien wie Keramik oder Polymere. Dies resultiert in höherer Energiedichte, schnelleren Ladezyklen, verbesserter Sicherheit durch reduziertes Brandrisiko und deutlich längerer Lebensdauer. Bei Personenkraftwagen dürften diese Akkus die gesamte Fahrzeuglebensdauer überdauern.

Die kompakte Bauweise der Feststoffbatterien bietet besonders bei mobilen Anwendungen erhebliche Vorteile – weniger relevant hingegen bei stationären Speichersystemen. Die mit SSB ausgestatteten BYD-Fahrzeuge sollen beeindruckende 1500 Kilometer Reichweite erzielen und innerhalb von nur zwölf Minuten zu 80 Prozent aufgeladen sein, sofern die Ladeinfrastruktur entsprechende Leistungen bereitstellt. Damit würden nicht nur sämtliche aktuellen Elektrofahrzeuge übertroffen, sondern auch konventionelle Dieselmodelle, die typischerweise maximal 900 Kilometer pro Tankfüllung schaffen.

Technologische Vorteile

Der entscheidende Vorzug der Feststoffbatterien liegt in ihrer Energiedichte. Mit prognostizierten 400 Wattstunden pro Kilogramm speichern sie etwa doppelt so viel Energie wie gegenwärtige Lithium-Ionen-Systeme – ein potenzieller Wendepunkt für die gesamte Akkutechnologie. Dies würde die Elektrifizierung energieintensiver Anwendungen wie Züge, Schwerlastverkehr und Baumaschinen bei gleichzeitig akzeptabler Reichweite ermöglichen. Auch kleinere Geräte vom Haushaltshelfer bis zum Werkzeug profitieren künftig von dieser Technologie.

Besonders im Bereich der Mikromobilität – von E-Scootern über Fahrräder bis zu Drohnen – werden Feststoffbatterien durch ihre Kompaktheit und Leistungsfähigkeit neue Maßstäbe setzen. Marktreife Fahrzeuge mit dieser Technologie existieren allerdings noch nicht. Die Produktion soll 2027 beginnen, die Massenfertigung ist für 2030 geplant.

BYD hat diese Zeitangaben zwar zurückhaltend dementiert und auf fehlende offizielle Bestätigungen verwiesen. Allerdings hatte der Konzern bereits zuvor angekündigt, bis zum Ende des Jahrzehnts „Flüssig- und Feststoffbatterien zum gleichen Preis“ anbieten zu wollen – eine wirtschaftlich brisante Aussage. Sollten Feststoffbatterien tatsächlich zu Kosten herstellbar sein, die mit aktuellen Lithium-Ionen-Akkus vergleichbar sind, würde dies nicht nur Elektrofahrzeuge günstiger machen, sondern hochmoderne Batterietechnologie für den Massenmarkt erschließen.

BYD ist jedoch nicht der einzige Akteur im Feld der Feststoffbatterien. Seit über einem Jahrzehnt arbeiten verschiedene Hersteller an der Umsetzung dieser vielversprechenden Technologie. Auch deutsche Premiumhersteller wie Mercedes und BMW haben kürzlich Testfahrzeuge präsentiert. Die rasante Entwicklung bei Energiespeichern begünstigt die globale Energiewende, da sie in zahlreichen Bereichen den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf elektrische Antriebe ermöglicht.

Die hohe Innovationsgeschwindigkeit bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich: Fahrzeuge mit aktueller Technik könnten praktisch über Nacht veralten, sobald leistungsfähigere Alternativen verfügbar werden. Zudem müssen Hersteller bestehende Produktionsanlagen und Lieferketten mit erheblichem Investitionsaufwand an die neuen Technologien anpassen.

Marktstrategische Bedeutung

Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Wartezeit auf bahnbrechende Batterietechnologien zu Ende geht. Obwohl BYD nicht konkurrenzlos dasteht, unterscheidet sich das Unternehmen von Premiumherstellern wie BMW und Mercedes durch sein breites Angebot, das auch erschwingliche Fahrzeuge für den Massenmarkt umfasst. In China kostet das Modell Seagull weniger als 10.000 Euro.

Die angekündigte Preisstrategie ist ambitioniert: Während die Kosten für konventionelle Batterien weiter sinken werden, sollen die neuen Feststoffbatterien nicht teurer sein als heutige Modelle. Nimmt man die Ankündigungen von BYD ernst, werden diese Hochleistungsakkus auch in Fahrzeugen zwischen 10.000 und 25.000 Euro verbaut.

Dies wirft eine zentrale Frage auf: Selbst wenn westliche Hersteller technologisch mithalten können – werden sie preislich mit den chinesischen Anbietern konkurrieren können? BYDs Marktposition ist einzigartig, nicht zuletzt weil das Unternehmen neben Automobilen auch reine Speicherlösungen anbietet. Das Wachstum im Automobilsektor ist beeindruckend: 2024 verkaufte BYD 4,27 Millionen Elektrofahrzeuge, gegenüber 3,02 Millionen im Vorjahr – ein Zuwachs von 41,3 Prozent.

Kostengünstige Energiespeicher der nächsten Generation könnten BYD einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Sowohl in Schwellenländern, wo Preis und Reichweite kaufentscheidend sind, als auch in etablierten Märkten könnten traditionelle Hersteller mit Hochpreisstrategien Marktanteile verlieren.