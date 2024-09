Große Änderungen im österreichischen Parksystem

Ab dem 1. Oktober 2024 müssen Autofahrer in Österreich eine bedeutende Änderung im Parksystem beachten: Die weitverbreitete Park-App „Handyparken“ wird in fast allen Bundesländern, mit Ausnahme von Wien, eingestellt. Eine praktische Alternative steht bereits zur Verfügung: EasyPark.

Die Umstellung im Detail

Mit der Umstellung Anfang Oktober wird Handyparken in den Bundesländern Kärnten, Steiermark, Ober- und Niederösterreich sowie Tirol deaktiviert. In Vorarlberg, Salzburg und Burgenland wurde die App bereits im Juli 2024 abgeschaltet. Laut einer Presseaussendung der Easypark Group können jetzige Nutzer bequem über die Handyparken-App zu EasyPark wechseln. EasyPark ist in ganz Österreich und in allen Nachbarländern flächendeckend verfügbar.

Vorteile von EasyPark

EasyPark ermöglicht eine flexible Handhabung des Parkvorgangs: Er kann jederzeit gestartet, gestoppt oder verlängert werden. Nutzer zahlen minutengenau und somit ausschließlich für die tatsächliche Parkdauer. Dadurch lassen sich Kosten senken, vor allem bei kurzfristigen Terminen, und unnötige Strafzettel vermeiden.

Markus Heingärtner, Geschäftsführer von EasyPark Österreich, erläutert: „Mit der Zusammenführung beider Angebote wachsen wir in Österreich rasch weiter und sind als Nummer-1-Park-App in rund 120 Gemeinden, also nahezu flächendeckend, vertreten. Den ehemaligen Handyparken-Nutzerinnen und -Nutzern bieten wir zahlreiche Vorteile, darunter grenzübergreifendes Parken und eine große Auswahl an Zahlungsmitteln wie Kreditkarte, Apple Pay oder PayPal.“

Ein weiterer Vorteil von EasyPark ist das ticketlose Parken in zahlreichen Garagen mittels Kamera-Kennzeichenerkennung. Die App ist auch in vielen touristischen Gebieten, etwa an Seeparkplätzen, sowie in verschiedenen Freizeiteinrichtungen nutzbar. Die Transaktionsgebühr bei EasyPark variiert zwischen 0 und 15 Prozent der Parkgebühr, mindestens jedoch 0 bis 49 Cent, je nach Gemeinde. Für Vielparker gibt es die Option EasyPark Go mit einer monatlichen Pauschale von 3,49 Euro, unabhängig von der Anzahl der Parkvorgänge.

Wer bereits EasyPark verwendet, muss nichts weiter unternehmen. Handyparken bleibt weiterhin in Wien aktiv, wo Nutzer wahlweise auch über EasyPark bezahlen können. Die Deaktivierung von Handyparken in den restlichen Bundesländern erfolgt gestaffelt und wird bis Oktober 2024 abgeschlossen sein.