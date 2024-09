Feuer-Alarm am Wiener Hauptbahnhof

Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr erhielt die Wiener Berufsfeuerwehr einen Notruf. In einer Garage in der Nähe des Hauptbahnhofs war ein Brand ausgebrochen, der umgehend einen Feuerwehreinsatz auslöste.

Evakuierung und Entwarnung

Sobald der Brandalarm am Wiener Hauptbahnhof ausgelöst wurde, mussten Dutzende Menschen das Bahnhofsgebäude verlassen. In den darauf folgenden Minuten war die Anspannung deutlich zu spüren, während die Evakuierten auf Neuigkeiten warteten. Viele befürchteten das Schlimmste. Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Der Brand beschränkte sich auf einen Kleinbrand in einer nahegelegenen Garage, welcher eine leichte Verrauchung verursachte.

Rasches Eingreifen der Feuerwehr

Da die genaue Gefahrenlage zunächst unklar war, wurde der gesamte Bahnhofsbereich vorsorglich evakuiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte entdeckten diese schnell den Brandherd und eine leichte Verrauchung in der betroffenen Garage. Der Kleinbrand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der betroffene Bereich binnen weniger Minuten entraucht und der Bahnhof nach weniger als einer halben Stunde wieder freigegeben werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein größerer Sachschaden. „Wir haben schnell und effektiv gehandelt, um Schlimmeres zu verhindern,“ erklärte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.