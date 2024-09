Polizist entkommt knapp: Fahrer flieht vor Kontrolle

Am Freitagabend kam es im Wiener Bezirk Brigittenau zu einem dramatischen Zwischenfall. Gegen 21 Uhr führte die Polizei in der Dammstraße mehrere routinemäßige Fahrzeugkontrollen durch. Ein Fahrzeuglenker, der auf diese Kontrollen aufmerksam wurde, beschleunigte plötzlich trotz klarer Anhaltezeichen der Beamten und setzte seine Flucht fort. Ein Polizist konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite vor dem herannahenden Auto retten.

Festnahme des Flüchtigen

Die anschließende Fahndung der Polizei blieb nicht ohne Erfolg. Der 27-jährige Verdächtige, ein Österreicher, wurde im Bereich der Lampigasse gestoppt und festgenommen. Bei seiner Befragung erklärte der Fahrer den Beamten, dass er geflüchtet sei, weil er keine gültige Lenkberechtigung besitze. Weitere Auffälligkeiten wie zum Beispiel Alkohol- oder Drogeneinfluss wurden nicht festgestellt.

Rechtliche Konsequenzen

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 27-Jährige vorerst auf freien Fuß gesetzt, jedoch wird er sich nun rechtlich verantworten müssen, da eine Anzeige gegen ihn erstattet wurde.