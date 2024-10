Riesen-Aufreger: Für diese Frauen steigt das Pensionsantrittsalter

Seit dem 1. Juli 2024 gibt es eine bedeutende Änderung im österreichischen Pensionssystem, die Frauen betrifft. An diesem Datum wurde das Pensionsantrittsalter für Frauen von 60 auf 61 Jahre angehoben. Diese Maßnahme ist Teil eines langfristigen Prozesses, der bis zum Jahr 2033 fortgesetzt wird, um das Antrittsalter schrittweise auf 65 Jahre anzugleichen.

Diese Anpassung wird von vielen Frauen kritisch gesehen. Insbesondere wird die Belastung für jene kritisiert, die in körperlich anstrengenden Berufen tätig sind. Ein häufiger Kommentar lautet, dass es in bestimmten Berufsfeldern unmöglich sei, bis 65 zu arbeiten, wie etwa in der Pflege oder der Bauindustrie. Wie 5min.at schreibt äußern sich Leserinnen sarkastisch und fühlen sich durch die Reform „wie ein Esel, dem eine Karotte vorgehalten wird“. Die Sorge, dass man direkt von der Arbeit ins Grab gehen könnte, wird ebenfalls geäußert.

Ein Lichtblick für die Pensionisten in Österreich ist die Erhöhung der Pensionen im Jahr 2025. Diese erfolgt durch den gesetzlichen Anpassungsfaktor, welcher dieses Jahr bei 4,6 Prozent liegt und die Inflation ausgleichen soll. Zusätzlich profitieren Neupensionisten weiterhin von der Schutzklausel und dem Aussetzen der Aliquotierung. Dennoch besteht bei Vertreterinnen und Vertretern der Pensionisten eine gewisse Unzufriedenheit.

Staffelung des Pensionsantrittsalters bei Frauen

Geboren bis 31. Dezember 1963 mit 60 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1964 mit 60,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1964 mit 61 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1965 mit 61,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1965 mit 62 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1966 mit 62,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1966 mit 63 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1967 mit 63,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1967 mit 64 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1968 mit 64,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1968 mit 65 Jahren