Ringelröteln im Vormarsch: Wer jetzt besonders aufpassen muss!

Ringelröteln gelten als häufige Kinderkrankheit mit hoher Ansteckungsgefahr. Besonders Schwangere und Immungeschwächte sollten sich schützen.

Ringelröteln gehören zu den sieben häufigsten Kinderkrankheiten und zeichnen sich durch ihre hohe Ansteckungsrate aus, während sie meist einen milden Verlauf nehmen. Besonders Schwangere und Personen mit Vorerkrankungen sollten sich vor einer Ansteckung schützen, da die Krankheit von März bis Juni besonders verbreitet ist.

Die Übertragung der Viren erfolgt leicht durch Speicheltropfen oder kontaminierte Gegenstände. Tatjana Czernin erläutert, dass die Erkrankung in der Regel harmlos verläuft: „Das ist die siebte Kinderkrankheit, weil sie fast alle Kinder im Laufe ihrer Kindheit bekommen. Das ist eine Viruserkrankung, die relativ ansteckend ist, aber nicht sehr krank macht. Zum Glück ist es eine sehr sanfte Kinderkrankheit.“

Symptome und Verwechslung

Ein charakteristisches Symptom ist ein roter Ausschlag im Gesicht, der sich ringförmig über den Körper ausbreiten kann. Czernin beschreibt den Beginn der Erkrankung: „Zum Beginn der Erkrankung werden die Kinder Backpfeifengesicht genannt. Das erinnert auch manchmal ein wenig an die Scharlach-Erkrankung, weil die Kinder oft ganz knallrote Wangen haben. So beginnen oft die Ringelröteln.“ Es ist wichtig, Ringelröteln nicht mit Röteln zu verwechseln, da sich der Ausschlag deutlich unterscheidet. Czernin erklärt: „Die Kinder sind viel kränker. Die Ringelröteln haben eher einen Ausschlag, der an eine Nesselsucht erinnert.“

Obwohl Ringelröteln als Kinderkrankheit klassifiziert werden, können auch Erwachsene betroffen sein. Schwere Verläufe sind selten, betreffen aber vor allem immungeschwächte Personen, Schwangere und Menschen mit hämatologischen Erkrankungen, die tendenziell schwerer erkranken als Kinder.

Eine Impfung gegen Ringelröteln gibt es nicht, doch nach einer überstandenen Infektion ist man immun. Frauen mit Kinderwunsch wird geraten, vor der Schwangerschaft ihren Immunschutz zu überprüfen.