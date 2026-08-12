Ronaldo heiratete mit fünf Gästen — bei uns heißt das Verlobung (VIDEO)

Cristiano Ronaldo hat geheiratet. Fünf Gäste, vierzig Minuten, ein Foto von zwei Händen. Und dann kam dieses KI-Video und hat uns gezeigt, wie es hätte sein müssen und plötzlich haben wir nicht mehr nur gelacht.

Am Dienstag hat der bekannteste Fußballer der Welt in Cascais geheiratet, standesamtlich, mit seinen fünf Kindern als einzigen Anwesenden. Danach ein Foto von zwei Händen mit Ringen, Bildunterschrift „C ❤️ G”, fertig.

Cristiano, brate. Das ist keine Hochzeit. Das ist ein Behördentermin mit Ringen. Bei uns kommen zum Kaffee mehr Leute. Ungefragt. Unsere Tetka lädt zum Namenstag mehr Menschen ein als er zu seiner Trauung, und sie ruft vorher nicht einmal an. Zweihundert Gäste gelten in Serbien und Bosnien als normale Größe — und „normal” heißt: ohne die Verwandten, die von selbst auftauchen, weil sie gehört haben, dass etwas los ist.

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Und dann kam das Video

Während die halbe Welt dieselbe Meldung abschrieb, hat ein KI-Creator namens Nikola Puljezević etwas Besseres getan. Er hat die Hochzeit repariert. 25 Sekunden. Nicht Portugal, sondern ein Dorf. Nicht 2026, sondern 1994. Dazu Bregović, „Wedding – Ćoček”, aus Kusturicas „Underground”. Bild in 4:3, körnig, mit REC-Punkt und laufendem Timecode am Rand. Und da war es plötzlich nicht mehr lustig.

Weil diese Kassette in jeder unserer Familien existiert. Sie liegt im Wohnzimmerschrank, neben dem Kristall, das nie benutzt wurde. Gefilmt hat sie ein Onkel, der die Kamera nie ruhig halten konnte und trotzdem alles aufgenommen hat, was heute wichtig ist. Bei vielen von uns ist dieser Onkel nicht mehr da. Die Kassette schon.

Was in diesen 25 Sekunden alles drinsteckt

José Mourinho steht am Tor und zählt Scheine ab. Das ist der „otkup mlade”, der Brautkauf: Erst werden falsche Bräute präsentiert — verkleidete Männer, ältere Damen, manchmal ein Kind —, für jede zahlt der Bräutigam, und erst dann kommt die echte. Verhandelt wird auf der anderen Seite meist vom Bruder der Braut, der ausgerechnet an diesem Tag zum ersten Mal im Leben geschäftstüchtig wird.

Ronaldo schießt mit dem Gewehr auf den Apfel am Dach. Das ist „gađanje jabuke”, und ohne getroffenen Apfel verlässt die Braut das Haus nicht. Wer nicht treffen kann, schickt den Barjaktar vor — jede Familie hat so einen, der es einmal probiert hat und über den heute noch geredet wird. Nebenbei: In Serbien ist dieser Schuss strafbar. Ein Bräutigam aus Gornji Milanovac hat den Apfel deshalb mit einem Kranwagen geholt. Auch eine Lösung.

Die Schwiegermutter wartet mit Pogača und Honig, damit das Leben süß wird. Ein Harmonikaspieler spielt seelenruhig weiter, während hinter ihm eine Rauferei losgeht — kein Brauch, aber jede Familie kennt genau die eine Hochzeit, über die anders geredet wird als über alle anderen.

Und Messi sitzt mit Papierhütchen am Kindertisch und trinkt Orangensaft. Das ist der härteste Witz des Videos, und er funktioniert nur bei uns. Wo du sitzt, ist kein Platzproblem. Wo du sitzt, ist deine Position in der Familie, ausgedruckt und laminiert.

Der Kum, der fehlt

Eines hat aber auch die KI weggelassen, und es ist das Wichtigste. Ronaldo hatte fünf Gäste. Keiner davon war sein Kum. Bei uns steht neben dir jemand, der ab diesem Tag lebenslang mithaftet. In der orthodoxen Tradition ist Kumstvo fast heilig — „Kum, pa Bog”, sagt das Sprichwort, und die Verbindung wird über Generationen weitergereicht. In der katholischen Tradition ist der „vjenčani kum” kirchenrechtlich zwar nur Trauzeuge, im echten Leben aber der Mann, der zahlt, organisiert und die Stimmung rettet. Bei den Bosniaken heißen die Rollen Djever und Jenge, und die Trauung ist der Nikah.

Drei Traditionen, eine Gemeinsamkeit: Du heiratest nicht allein. Irgendwer ist mitverantwortlich, für immer. Ronaldo hat 500 Millionen Follower und niemanden, der neben ihm steht. Das ist der einzige Moment, in dem wir ihn nicht beneiden.

Und bevor jemand Flaggen sucht

Weil solche Videos gern sortiert werden: Es geht nicht. Ein bosnischer islamischer Gelehrter hat genau diese Bräuche einmal geprüft — Brautkauf, Honig, Pogača, Autokorso, Geldgeschenk — und festgehalten: alles Volkstradition, nichts davon Religion. Und die Namen der Rollen sind osmanisch: Bajraktar, Čauš, Jenge. Serben, Kroaten und Bosniaken benutzen dieselben Wörter und streiten hinterher, wem sie gehören.

Die Herzegowina feiert anders als die Šumadija, Slawonien anders als die Krajina. Das ist die einzige Einteilung, die etwas erklärt. Alles andere ist einfach unsere Hochzeit.

Zwei Fehler hat die KI trotzdem gemacht

Oben rechts im Bild steht „HDV” — dieses Format kam erst 2003, 1994 filmte man auf VHS-C oder Hi8. Und im Standesamt hängt das jugoslawische Wappen, obwohl es diesen Staat 1994 nicht mehr gab. Auch die KI hat also einen Onkel, der Dinge behauptet, die er nicht überprüft hat. Willkommen in der Familie.

Herzlichen Glückwunsch trotzdem, Cristiano. Vierzig Minuten, fünf Gäste, ein Foto — sportlich effizient. Falls du es irgendwann richtig machen willst: Wir kennen einen Saal in Floridsdorf, wir kennen eine Kapelle, und einen Kum finden wir dir auch.

Die Verwandten kommen von selbst.