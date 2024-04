Rote Ampel ignoriert: Auto kollidiert mit Zug (FOTOS)

Ein unerwartetes Ereignis durchbrach die Alltagsruhe in Pitten, als am Donnerstagnachmittag ein Pkw auf einem Bahnübergang in der Oberen Feldstraße mit einem Zug kollidierte. Obwohl die Ampeln auf Rot standen, überquerte der Fahrer des Autos die Gleise, was zu einem dramatischen Zusammenstoß führte. Die um 16:25 Uhr alarmierten Rettungskräfte rückten umgehend aus, um Hilfe zu leisten.

Alarmierung und Einsatz der Rettungskräfte

Die Feuerwehr Pitten wurde zur Menschenrettung gerufen und traf rasch ein, wo sie auf eine Szene stieß, die schlimmere Folgen hätte nach sich ziehen können. Zu ihrer Erleichterung stellte sich heraus, dass der Unfall glücklicherweise ohne ernsthafte Verletzungen verlaufen war. Es grenzte an ein Wunder, dass alle Insassen des Fahrzeugs sowie des Zugs, der in Richtung Aspang unterwegs war, unverletzt blieben.

1 von 2

Kollision am unbeschrankten Bahnübergang

Trotz der Sicherung durch Rotlicht missachtete der Autolenker die Warnsignale des unbeschrankten Bahnübergangs, was im weiteren Verlauf zu der Kollision mit dem herannahenden Zug führte. Durch den Aufprall wurde das Auto im hinteren Teil massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Bedeutung von Achtsamkeit und strikter Befolgung der Verkehrssicherheitsvorschriften auf.

Lesen Sie auch: Teenager nach Stromschlag auf Zug lebensgefährlich verletzt Ein 16-jähriger Junge überlebt knapp einen Hochspannungsunfall auf einem Bahngelände in Penzing. Seine Freunde und Rettungskräfte retten ihm das Leben.

Schwerer Unfall: Zug entgleist nach Kollision mit LKW (FOTOS) Ein schwerer Zugunfall in Traiskirchen führt zu Verletzten, massiven Verkehrsbehinderungen und wirft Fragen zur Sicherheit auf.

Mann schlägt in ÖBB-Zug mit Nothammer um sich Ein unerwarteter Vorfall hat am späten Montagabend die Fahrt von Wiener Neustadt nach Wien in einem Zug der ÖBB in ein Chaos verwandelt.

Ein Schrecken mit Folgen

Obwohl die Beteiligten mit dem Schrecken davonkamen und keine physischen Verletzungen davontrugen, betont der Vorfall die potenziellen Gefahren, die von Bahnübergängen ausgehen können. Die Feuerwehrkräfte konnten sich auf die Sicherung und Räumung der Unfallstelle konzentrieren, während die Ermittlungen zur genauen Unfallursache weitergeführt werden. Der Zugverkehr war vorübergehend unterbrochen.