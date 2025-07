RTL spart bei DSDS-Comeback: Das ist die neue Jury!

Dieter Bohlen bleibt, Bushido könnte zurückkehren und eine Ballermann-Queen steigt ein – bei DSDS bahnt sich eine überraschende Jury-Konstellation an.

Die Castingshow DSDS (Deutschland sucht den Superstar) geht bei RTL in eine neue Runde, wobei Dieter Bohlen erwartungsgemäß seinen Platz als Jury-Vorsitzender behalten wird. Laut Informationen der Bild-Zeitung wird der selbsternannte Poptitan auch in der kommenden Herbststaffel wieder nach neuen Gesangstalenten Ausschau halten.

Neben Bohlen zeichnet sich eine interessante Besetzung für das Bewertungsgremium ab. Während Loredana kürzlich noch gemeinsam mit Bohlen und Rapper Bushido in der Jury saß, könnte letzterer auch diesmal wieder Teil des Formats sein. Als überraschende Ergänzung wird Ballermann-Sängerin Isi Glück gehandelt. Die ehemalige Miss Germany von 2012 hat sich nach eigenen Teilnahmen an Castingshows mittlerweile als feste Größe in der Partyszene Mallorcas etabliert.

Jury-Spekulationen

Entgegen wiederkehrender Spekulationen wird Florian Silbereisen offenbar nicht am Jurypult Platz nehmen. Der Schlagerstar, der bereits DSDS-Erfahrung mitbringt, wurde immer wieder als potenzieller Kandidat für die Jury genannt.

Auffällig ist die Reduzierung des Bewertungsteams auf nur drei Personen – ein Schritt, der offenbar aus Kostengründen erfolgt. Der Kölner Privatsender hat sich zu den kursierenden Gerüchten bislang nicht offiziell geäußert.

Laut übereinstimmenden Medienberichten besteht die neue Jury-Konstellation tatsächlich aus Dieter Bohlen, Rapper Bushido und Isi Glück. Damit ersetzt Bushido offenbar den bisherigen Juror Pietro Lombardi. Mit der Ballermann-Sängerin Isi Glück möchte RTL Berichten zufolge eine neue Zielgruppe ansprechen, während Bushido als prominenter Rapper und Familienvater für frischen Wind sorgen soll.

Die Verkleinerung der DSDS-Jury von vier auf drei Mitglieder wird von Branchenbeobachtern als Teil einer umfassenderen Kostenstrategie des Senders gesehen. Obwohl RTL die neue Zusammensetzung bislang nicht offiziell bestätigt hat, werden die Berichte von mehreren unabhängigen Quellen gestützt.