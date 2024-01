„Rückerstattung“: Diese Mail darfst du auf keinen Fall öffnen

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) warnt vor betrügerischen E-Mails, die derzeit im Umlauf sind. Unbekannte versuchen mit scheinbar attraktiven Rückerstattungsversprechen von knapp 200 Euro, die Empfänger zum Öffnen eines Links zu verleiten.

ÖGK-Obmann Matthias Krenn warnte in einem Statement gegenüber Radio Wien eindringlich und unmissverständlich: „Und da kann ich nur sagen: Hände weg! Bei diesen Nachrichten handelt es sich absolut um einen Betrugsversuch.“

Ausmaß unklar

Die betrügerischen E-Mails sind auf den ersten Blick nicht unbedingt als solche zu erkennen. Sie wirken nicht wie offizielle Schreiben der Gesundheitskasse, was bei den Empfängern für Verwirrung sorgt. Aufgrund zahlreicher Nachfragen bei der ÖGK scheint es, dass bereits eine erhebliche Anzahl von Versicherten betroffen sein könnte, auch wenn bislang keine genauen Zahlen vorliegen.

Die Gesundheitskasse appelliert daher an alle Empfänger solcher E-Mails, keinesfalls den darin enthaltenen Link zu öffnen. Stattdessen sollten Betroffene die verdächtigen Nachrichten an die ÖGK weiterleiten. So kann die Kasse das Ausmaß dieser betrügerischen E-Mail-Kampagne besser einschätzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

An Polizei weitergeleitet

Die ÖGK arbeitet eng mit der Polizei zusammen, um diese Betrugsversuche zu bekämpfen. Die gesammelten Meldungen werden gebündelt an die Polizei weitergeleitet. Allerdings weist die Kasse darauf hin, dass es aufgrund der derzeitigen Situation zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Zum Abschluss betont die ÖGK noch einmal die Wichtigkeit der Wachsamkeit: „Bitte seien Sie vorsichtig und leiten Sie verdächtige E-Mails an uns weiter. Gemeinsam können wir diesen Betrügern das Handwerk legen.“ Es ist also geboten, bei E-Mails von unbekannten Absendern stets kritisch zu bleiben und im Zweifelsfall lieber einmal mehr bei der ÖGK nachzufragen. Bleiben Sie sicher und lassen Sie sich nicht täuschen!