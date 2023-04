Rumänische Fahrraddiebe in Österreich festgenommen

Dank guter Zusammenarbeit europäischer Polizeistationen wurden rumänische Fahrraddiebe, die in Wien und Niederösterreich mehrere erfolgreiche Diebstähle begangen hatten, nach Überprüfungen festgenommen.



Sie stahlen teure Fahrräder und es wurden bisher vier Einbrüche aufgeklärt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 45.000 Euro.

Am 23. November 2022 stoppten ungarische Polizeibeamte in Nagylak drei rumänische Staatsbürger im Alter von 18, 19 und 30 Jahren, und fanden drei hochpreisige Fahrräder im Fahrzeug. Da zu diesem Zeitpunkt keine Straftat im Zusammenhang mit den Fahrrädern bekannt war, wurde den dreien rumänischen Staatsbürgern erlaubt, ihre Reise nach Rumänien fortzusetzen. Zuvor hatten die ungarischen Beamten Fotos von den Fahrrädern gemacht und eine Anfrage an die österreichische Polizei gestellt.



Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Niederösterreich, Ermittlungsbereich für Diebstähle, feststellen, dass diese Fahrräder in der Nacht vom 22. auf den 23. November 2022 bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling sowie bei einem Einbruch in einen Kellerabteil in Wien-Donaustadt gestohlen worden waren.

Verhaftet an der ungarischen Grenze



Am 30. November 2022 wurde der 18-jährige rumänische Staatsbürger erneut bei der Grenzkontrolle in Nagylak aufgehalten. Diesmal waren auch ein 19-jähriger und ein 24-jähriger rumänischer Staatsbürger bei ihm. Die ungarischen Beamten fanden vier teure E-Bikes sowie Ersatzteile und Zubehör für Fahrräder im Fahrzeug. Die ungarischen Beamten kontaktierten die Ermittler der Diebstahlsgruppe der Kriminalpolizei Niederösterreich.



Als Ergebnis einer unmittelbaren umfangreichen Untersuchung konnten die Fahrräder einem Einbruch in ein Geschäft in Aspang Markt im Bezirk Neunkirchen in der Nacht vom 29. auf den 30. November 2022 zugeordnet werden. Die Ermittler erhielten EU-Haftbefehle vom Staatsanwalt in Wiener Neustadt und schickten sie nach Ungarn. Die ungarische Polizei verhaftete die drei Verdächtigen und beschlagnahmte ihre Fahrräder.



Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten die Kriminalermittler der Kriminalpolizei Niederösterreich dem 18-jährigen und dem 24-jährigen rumänischen Staatsbürger einen weiteren Einbruch in ein Kellerabteil in Wien-Döbling in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 2022 zuordnen, bei dem zwei teure E-Bikes und Ersatzteile für Fahrräder gestohlen wurden.



Der Wert des gestohlenen Eigentums bei den vier Einbrüchen beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Der Staatsanwalt in Wiener Neustadt erließ EU-Haftbefehle gegen fünf Verdächtige, und die rumänische Polizei verhaftete den 18-jährigen, die beiden 19-jährigen und den 24-jährigen rumänischen Staatsbürger in Rumänien.