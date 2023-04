Tragischer Vorfall: Großvater opfert sein Leben, um Enkel zu retten

Lotar B. (62) opferte sein Leben, um seinen Enkel zu retten, obwohl dieser bereits in Sicherheit war. Der Großvater übernachtete mit dem 13-jährigen Jungen an Ostern im Hafen von Glowe und plötzlich brach ein Feuer aus.



Der Junge konnte sich retten, aber sein Großvater und der Hund kamen im Feuer ums Leben. Die Tochter des Verstorbenen, Dorin T., erzählte dem Bild von der Tragödie. Der Großvater wollte früh aufstehen, um mit seinem Enkel zu angeln. Der Junge schlief noch, aber der Rauch weckte ihn plötzlich. Die Küche stand in Flammen und er war praktisch in seinem Schlafzimmer eingeschlossen.



Er sah, dass sein Großvater nicht mehr im Bett lag, nahm den Hund Ben und rannte mit ihm durch das Feuer nach draußen. Die fatalen Folgen sind auf das Fehlen von Sicht auf die beiden Eingänge zurückzuführen. Der Großvater kehrte fast zur gleichen Zeit wie der Junge zurück, aber durch den unteren Eingang, wo das Gartenhaus brannte. Er dachte, der Junge sei noch im brennenden Haus und rannte hinein, um ihn zu retten. Der Hund Ben folgte seinem Herrchen treu. Weder der Großvater noch der Hund überlebten das Feuer.

„Mein Vater und mein Sohn – sie sind einfach aneinander vorbeigelaufen. Sie haben sich offensichtlich nur um ein paar Sekunden verfehlt“, sagte Doreen. „Allerdings möchte ich den Freiwilligen Feuerwehren von Glowe und Sagard danken, die so selbstlos versucht haben, meinen Vater zu retten“, sagte sie. „Er sieht sehr stark aus“, sagt seine Mutter. „Aber natürlich weiß niemand, was jetzt in ihm vorgeht. Er hat seinen Großvater sehr geliebt. Sie haben viel zusammen unternommen“, sagte sie. Der 13-Jährige erlitt Verbrennungen und einen Schock und wurde aus dem Sana-Krankenhaus in Bergen entlassen. Der genaue Grund für den Brand ist noch unklar, aber die Polizeisprecherin Jennifer Fischer sagte, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen sei. Der äußere Einfluss sei jedoch unwahrscheinlich. Die Freiwillige Feuerwehr Glowe und Sagard versuchten, den Großvater zu retten, aber konnten es leider nicht mehr.