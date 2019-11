Rund 10 Prozent mehr Einbürgerungen: Balkan führt Statistik an

Das Projekt „Bosnische Nacht in Wien“ hat als Ziel sowohl die Promotion der bosnischen Kultur, des Turissmuses, der Gastronomie, als auch die Stärkung von der gegenseitigen Zusammenarbeit der Diaspora in Wien in Österreich mit den Unternehern in Bosnien.

In diesem Projekt nehmen zählige Künstler, Schauspieler, Dichter, Musiker, sowie Hüter der kulturellen Gastroerbschaft teil, welche das bosnische, serbianische und kroatische Volk in Bosnien darstellen. Anbei des Konzertteilsprogramms, an welchem über 100 Künstler aus Zenica , Žepče, Maglaj, Doboj, Sarajevo, Travnik auftreten… wird auch das Freundschafts-Fußballspiel gemanagt, das traditionelle bosnische Gericht aller Völker, sowie die Ausstellung von Turisten-fotografien aus Bosnien und Herzwgowina ausgelegt.

Im Zusammenhang dieses Projektes ist auch ein Rundtisch geplant worden, sowie das Treffen zwischen den Unternehmern aus Bosnien und Herzegowina und den erfolgreichen bosnischen Diaspora in Wien und Österreich, und all dies mit dem Ziel der Stärkung gegenseitiger Zusammenarbeit auf dem Gebiet Kultur, Gastronomie, Tourismus und Business. In diesem Projekt nehmen unverzüglich 140 Personen aus Bosnien und Herzegowina teil, sowie zählige Freunde und Unternehmer aus Wien und Österreich.

Das volle Programm könnt ihr hier sehen:

BOSNISCHE NACHT IN WIEN SANJA-converted