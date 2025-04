Sängerin will keine Kinder und schockt mit Aussage!

Chappell Roan sorgt mit ihren kontroversen Aussagen über Elternschaft im Podcast „Call Her Daddy“ für hitzige Debatten auf Social Media.

Chappell Roan, eine vielversprechende Musikerin, hat in den letzten Jahren mit ihren Songs, die oft Liebeskummer und Selbstakzeptanz thematisieren, an Popularität gewonnen. Ihre Musik ist geprägt von queer-feministischen Ansätzen. In einem kürzlich geführten Interview im Podcast „Call Her Daddy“ sprach sie offen über ihr Privatleben und ihre aktuelle Beziehung. Seit sechs Monaten ist sie in einer festen Partnerschaft, nachdem sie zuvor längere Zeit das Singleleben genossen hatte. Sie betonte, wie wichtig es sei, auch als Single glücklich zu sein, und erklärte: „Ich bin sehr verliebt, aber ich bin fürs Singleleben. Jeder sollte einmal Single sein.“

Kinderkriegen-Debatte

Das Gespräch im Podcast drehte sich auch um ihre Ansichten zum Thema Kinderkriegen, was für Aufsehen sorgte. Chappell Roan, selbst kinderlos, äußerte: „Ich kenne keine einzige Person in meinem Alter, die Kinder hat und glücklich ist.“ Im Dialog mit der Moderatorin Alexandra Cooper bemerkte sie weiter: „Alle meine Freunde, die Kinder haben, sind in der Hölle“, und bezog sich dabei auf die Herausforderungen, die mit der Erziehung kleiner Kinder einhergehen, insbesondere den Schlafmangel.

Diese Aussagen lösten schnell eine Welle von Reaktionen aus. Auf Social Media entbrannte eine lebhafte Diskussion. Ein Nutzer der Plattform X schrieb: „Ich liebe Chappell Roan, aber das ist wirklich dumm.“ Er argumentierte, dass Eltern zwar oft müde und gestresst seien, dies jedoch als Ausdruck aufopfernder Liebe betrachtet werde, die letztlich Erfüllung bringe. Ein weiterer Kommentar lautete: „Wenn du keine Kinder haben möchtest, ist das in Ordnung, aber sei nicht wie Chappell Roan und erzähle diesen Mist.“ Ein anderer Nutzer meinte, dass nur Eltern verstehen könnten, wie anstrengend und zugleich bereichernd Kinder sein können.

Es gab jedoch auch Stimmen, die Chappell Roans Sichtweise unterstützten. Eine Userin kommentierte: „Ich finde Chappell Roans Aussage irgendwie fair. Mein Leben mit einem Kleinkind ist mit 27 die reinste Hölle.“ Sie sprach auch über die Herausforderungen der Kinderbetreuung und äußerte den Wunsch nach Veränderungen, bevor sie ein weiteres Kind bekommen würde.

