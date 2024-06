Safaripark: Giraffe packt 2-Jährige und hebt sie hoch (VIDEO)

Bei einer ungewöhnlichen Begegnung im Fossil Rim Wildlife Center nahe Dallas, Texas, erlebte eine Familie eine Überraschung, als eine Giraffe ihr Interesse an etwas anderem als den üblichen Futterblättern zeigte.

Während eines Besuchs im Safaripark, der für seine Drive-Through-Safari bekannt ist, wo Besucher die Möglichkeit bekommen, die Tiere direkt aus ihren Fahrzeugen heraus zu füttern, fand eine junge Familie sich in einer denkwürdigen Situation wieder, die glücklicherweise ohne Verletzungen ausging.

Ein hungriger Langhals

Jason Toten, seine Verlobte Sierra Robert und ihre zweijährige Tochter Paisley waren von der Ladefläche ihres Pick-Ups aus dabei, Giraffen zu füttern, als eine der langhalsigen Bewohnerinnen des Parks ein besonderes Interesse an dem kleinen Paisley zeigte. Anstatt sich mit den gereichten Blättern zu begnügen, hielt die Giraffe das T-Shirt des Mädchens anscheinend auch für Futter, packte sie und hob sie dadurch in die Luft. Dieser Moment des Schrecks löste sich glücklicherweise schnell auf, als die Giraffe die Verwechslung bemerkt und das Kind wieder loslässt. Der Vater berichtete später: „Mir blieb das Herz stehen, mir wurde ganz schlecht … ich hatte Angst.“

Statement des Safariparks

„Wir wurden kürzlich auf einen Vorfall mit einer unserer Giraffen aufmerksam gemacht, der sich am vergangenen Wochenende ereignet hat“, sagte ein Vertreter von Fossil Rim CBS News per E-Mail. „Der Vorfall wurde uns erstmals am Montag, dem 3. Juni, gemeldet. Die Sicherheit unserer Gäste und Tiere ist für uns immer von größter Bedeutung.“

Als die Familie zu Besuch war, war es gemäß den Parkregeln erlaubt, auf einer offenen Ladefläche eines Pick-Ups mitzufahren, solange ein Erwachsener bei den Kindern war. Am Donnerstag änderte der Park seine Sicherheitsregeln und verlangt nun, dass alle in ihren Fahrzeugen bleiben und die Türen geschlossen halten.

Ein unerwartetes Ende eines Safari-Abenteuers

Trotz des kleinen Schrecks verlief der Ausflug für alle Beteiligten gut. Die Familie nahm den Vorfall mit Humor und hegte keinen Groll gegen das neugierige Tier. Im Anschluss bekam Paisley sogar eine Stoffgiraffe, als Erinnerung an ihr ungewöhnliches Abenteuer.