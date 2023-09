Salmonellen-Alarm: Vorsicht vor Hühnerfleisch aus Kroatien

In Slowenien wurden Salmonellen in Hühnerflügeln entdeckt, die ihren Ursprung in Kroatien haben. Dies geht aus einem Bericht des Europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) hervor. Die potenziellen Auswirkungen auf den Verbraucher sind noch unklar.

Das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) hat eine wichtige Rolle in der Überwachung der Lebensmittelsicherheit in der EU. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat die RASFF eine Entdeckung von Salmonellen in Hühnerflügeln gemeldet, die in Slowenien verkauft wurden. Das Fleisch stammt ursprünglich aus Kroatien.

Laut RASFF wurde das Fleisch am 23. August kontaminiert und stellt ein ernstes Risiko beim Verzehr dar. Salmonellen können schwere Magen-Darm-Erkrankungen verursachen und sind besonders gefährlich für Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen

Es ist noch unklar, ob die kontaminierten Hühnerflügel rechtzeitig vom Markt genommen wurden oder ob sie von Verbrauchern konsumiert wurden. Die RASFF betont jedoch, dass es wahrscheinlich keine Vorräte an potenziell infiziertem Fleisch mehr auf dem Markt gibt.

Diese Entdeckung könnte Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen zwischen Slowenien und Kroatien haben, insbesondere im Lebensmittelsektor.

Es unterstreicht auch die Bedeutung der Lebensmittelsicherheit und die Notwendigkeit für Verbraucher, wachsam zu sein.