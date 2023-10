Satans Bratan landet mit Pornostar im Bett

Der Countdown läuft: Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, um 20.15 Uhr startet auf ATV und Joyn die zweite Staffel von „Forsthaus Rampensau“. Die Reality-TV-Show verspricht ein spannendes Abenteuer für neun prominente Paare aus der Society, der Social-Media-Szene und der ATV-Welt. Sie ziehen in eine Almhütte in den Kärntner Bergen, wo über 30 Kameras sie rund um die Uhr ins Visier nehmen. Der Lohn für den Sieg? Der Titel „Rampensau 2023“ und ein Preisgeld von 20.000 Euro.

Die ersten Ankömmlinge sind Costina, bekannt aus „Tinderreisen“ auf ATV, und die Erotikdarstellerin Miss Jackson. Beide scheuen sich nicht, ihre Vorzüge zur Schau zu stellen. Costina fasst ihre Erwartungen an das Abenteuer zusammen: „Gutes Wetter und süße Typen. Das reicht eigentlich aus. Und ein bisschen Alkohol halt.“

Das zweite Paar, das die Almhütte erreicht, besteht aus Marius, dem Enfant Terrible aus „Bauer sucht Frau“, und dem Schlager-Rapper Stefan. Marius gibt sich siegessicher: „Ich habe die Krone schon auf, damit alle anderen gleich wissen, dass wir gewinnen werden.“

Als nächstes treffen Cathy Lugner und Daniel Köllerer ein, die auf ein niveauvolles Miteinander hoffen. Doch die Harmonie wird gestört, als Bahati und ihr Freund Marzio eintreffen – für die beiden Ex-Lugner-Damen ein Schock. Werden Cathy und Bahati beim ersten Aufeinandertreffen die Krallen ausfahren?

Satans Bratan angelt sich Pornostars

Die Stimmung kippt, als Satans Bratan und Mio ankommen. Die Frauen sind begeistert vom Social-Media-Star, doch Marius ist weniger erfreut. Und entstehen da schon die ersten Funken zwischen Satans Bratan, Costina und Jackson? Sie teilen sich zumindest gleich ein Bett. Costina erklärt: „Wir sind Genussmenschen in jeder Hinsicht.“ Marius hingegen ärgert sich über die fehlende Aufmerksamkeit und versucht, seinen Frust mit Sekt zu ertränken: „Ich mag diesen Satans Bratan nicht, der nimmt uns unsere Mädchen weg.“ Doch Satans Bratan stellt sich dem Konflikt: „Die Herausforderung ist für mich, dass ein anderer Alpha da ist, der sich ein bisschen aufspielt, weil den mache ich fertig.“

Für Harmonie sorgen wollen das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Michi und Simone, während Tamara und Alex aus dem Gemeindebau die anderen vorerst beobachten. Auch das „Teenager werden Mütter“-Traumpaar Petra und Miguel sucht Anschluss, und Miguel versucht schnell, Freundschaften zu schließen.

Bereits am ersten Tag müssen Entscheidungen getroffen werden: Wer schläft im Gang- und Küchenbett, und welches Paar wird zu den ersten Oberförstern gewählt und sorgt für Recht und Ordnung im Forsthaus-Kosmos?

Nach einer spritzigen Whirlpool-Action von Miss Jackson, Marius und Miguel, bei der es für Marius schmerzhaft wird, bricht die erste Nacht an. Wie ruhig wird sie verlaufen?

Die Antwort gibt es in der neuen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ – ab Donnerstag, 12. Oktober 2023 um 20.15 Uhr auf Joyn & ATV. Seid dabei, wenn die Promis um den Titel „Rampensau 2023“ kämpfen!