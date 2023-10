Evakuierungsflüge nach Israel gestoppt: Hercules ist nicht startklar

Aufgrund eines nicht vorhersehbaren technischen Defektes kann die Hercules C-130 derzeit nicht zu den Evakuierungsflügen starten. Die Techniker der C-130 Staffel arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems.

Es wird gerade mit Hochdruck an einer Alternative gearbeitet. Seitens des Verteidigungsministeriums bereiten militärische Krisenunterstützungsteams derzeit Vorort alle weiteren Evakuierungswege vor. Entsprechende Informationen werden separat an die Betroffenen übermittelt.

Tanner nimmt Stellungnahme

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dazu:“ Klar ist, wir lassen niemanden im Stich und arbeiten als Bundesregierung gesamtstaatlich rund um die Uhr an sicheren Ausreisemöglichkeiten für unsere Staatsbürger. Das Bundesheer ist seit Tagen in Israel und Zypern im Einsatz, um für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu sorgen. Dieser Vorfall zeigt nun umso mehr, dass der Aufbau des österreichischen Bundesheeres notwendig und längst überfällig ist. Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein. Daher ist es gut, dass wir bereits für eine Nachfolge gesorgt haben.“