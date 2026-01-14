Satelliten schlagen Alarm: Die Prognose ist düster

Gigantische Eisströme in stetiger Bewegung: Wie moderne Satellitentechnik erstmals lückenlose Einblicke in die Dynamik der Polkappen ermöglicht.

Die Eisbewegung im Blick

Satellitendaten zeichnen ein präzises Bild der polaren Eiswelten: Die gewaltigen Eiskappen brechen nicht plötzlich, sondern bewegen sich in einem stetigen, unaufhaltsamen Fluss. Tag für Tag schieben sich gigantische Eisströme aus dem Inneren Grönlands und der Antarktis in Richtung Meer – eine Bewegung, die maßgeblich bestimmt, wie viel Eis letztlich in die Ozeane gelangt und wie rasch der Meeresspiegel steigt. Wissenschaftler standen jahrelang vor dem Problem, diese Bewegungen kontinuierlich zu dokumentieren. Extreme Wetterbedingungen, monatelange Dunkelheit und die schiere Abgelegenheit der Regionen machten regelmäßige Beobachtungen nahezu unmöglich.

Ein Jahrzehnt Satellitenaufnahmen hat diese Einschränkungen nun überwunden. Erstmals können Forscher den Eisfluss über beide Polarregionen hinweg lückenlos verfolgen – Woche für Woche, Jahr für Jahr. Diese Langzeitperspektive ist entscheidend, denn die Geschwindigkeit des Eises ist weit mehr als nur ein technisches Detail. Sie liefert Wissenschaftlern einen der aussagekräftigsten Indikatoren dafür, wie die gefrorenen Giganten unseres Planeten auf die globale Erwärmung reagieren. Die im Fachjournal Science Direct veröffentlichte Studie umfasst Daten von 2014 bis 2024 und dokumentiert die Fließgeschwindigkeiten über die gesamten Eisschilde Grönlands und der Antarktis.

Die Aufnahmen stammen von Radarinstrumenten, die Wolken und Dunkelheit durchdringen können – ein entscheidender Vorteil, der polare Winter genauso sichtbar macht wie Sommertage. Die erstellten Karten zeigen, dass sich das Eis an manchen Stellen gemächlich mit nur 90 Zentimetern pro Tag bewegt, an anderen Punkten jedoch deutlich schneller – bis zu fast 15 Zentimeter pro Stunde. Entlang der antarktischen Küste wurde ein Großteil des Eises alle sechs bis zwölf Tage erfasst, wodurch Veränderungen sichtbar wurden, die früher unentdeckt geblieben wären. Jan Wuite von ENVEO IT, einer der Hauptautoren der Studie, bringt den Durchbruch auf den Punkt: „Vor dem Start von Sentinel-1 stellte das Fehlen konsistenter SAR-Beobachtungen (Synthetic Aperture Radar) über polaren Gletschern und Eisschilden ein Haupthindernis für langfristige Klimaaufzeichnungen dar.“

Beschleunigte Eisbewegung

An der Westseite der Antarktis fällt besonders ein Gletscher auf. Der bereits für seine Instabilität bekannte Pine-Island-Gletscher zeigt eine stetige Beschleunigung an jener Stelle, wo sich das Eis vom Untergrund löst und zu schwimmen beginnt. Während des zehnjährigen Beobachtungszeitraums stieg die Fließgeschwindigkeit dort von knapp 11 auf über 12,5 Meter pro Tag. Auch benachbarte Gletscher haben ihr Tempo erhöht. Wissenschaftler sehen Zusammenhänge mit wärmerem Ozeanwasser, dünner werdenden Eisschelfen und einer landeinwärts wandernden Grundlinie.

Die Datensammlung erfasst auch weite Teile der Ostantarktis – ein Gebiet, das lange als weitgehend stabil galt. Obwohl die Veränderungen dort weniger dramatisch ausfallen, ermöglicht die nun vorhandene Datenbasis, künftige Entwicklungen präziser zu erkennen. Grönland hingegen präsentiert sich als Region extremer Geschwindigkeiten. Mehrere Auslassgletscher transportieren Eis mit durchschnittlich bis zu 15 Metern pro Tag ins Meer. Ein besonders aktiver Gletscher, Sermeq Kujalleq, erreicht zeitweise sogar Geschwindigkeiten von bis zu 50 Metern täglich – damit zählt er zu den schnellsten Gletschern weltweit.

Tiefer im Landesinneren beginnt der nordöstliche grönländische Eisstrom nahe der Eisscheide, wo die Bewegung kaum messbar ist. Von dort erstreckt er sich wie eine gefrorene Fernstraße bis zur Küste und transportiert Eis aus dem Kerngebiet des Eisschilds. Die Detailgenauigkeit der Aufnahmen beeindruckt: Mit einer Auflösung von 200 bis 250 Metern können Wissenschaftler die Eisbewegung über Täler, Grate und Grundungszonen verfolgen – und zwar über Zeiträume von weniger als einer Woche bis hin zu mehr als einem Jahrzehnt. Die gemessene Fließgeschwindigkeit ist dabei kein abstrakter Wert, sondern verrät den Forschern, wie viel Eis in die Ozeane gelangt – ein Faktor, der unmittelbar die Prognosen zum künftigen Meeresspiegelanstieg beeinflusst.

Technologischer Fortschritt

Laut Daten der Weltorganisation für Meteorologie wird der Anstieg des Meeresspiegels durch zwei Hauptfaktoren verursacht: die thermische Ausdehnung des sich erwärmenden Ozeanwassers und das Schmelzen von Landeis. Bei Letzterem spielen Grönland und die Antarktis die Hauptrolle. Gemeinsam enthalten sie genügend Eis, um den globalen Meeresspiegel um mehrere Dutzend Meter ansteigen zu lassen, sollte es vollständig abschmelzen. Bereits die gegenwärtigen Eisverluste wirken sich spürbar auf Küstenregionen aus. Überschwemmungen, verstärkte Sturmfluten und Küstenerosion sind für viele Gebiete längst keine fernen Bedrohungen mehr.

Die Satellitenmission hinter dieser Datensammlung hat die Überwachung der Polarregionen grundlegend verändert. Ihr fast zwölf Meter langes Radarinstrument arbeitet unabhängig von Wetterbedingungen oder Tageslicht und ermöglicht kontinuierliche Aufnahmen. Nuno Miranda, Missionsmanager von Sentinel-1 bei der ESA, erklärt diesen Fortschritt: „Vor Sentinel-1 erforderte die Generierung solcher Ergebnisse die Kombination von Daten mehrerer Sensoren über mehrere Jahre hinweg. Mit Sentinel-1 werden diese Ergebnisse jetzt jährlich und dank wissenschaftlicher Fortschritte sogar monatlich produziert.“

„Dieser Durchbruch ermöglicht die Überwachung dieser abgelegenen Gebiete mit beispielloser zeitlicher Auflösung. Dies ist ein unverzichtbares Werkzeug, da das Jahr 2025 ein weiteres Rekordjahr für die Erwärmung der Arktis markiert, wo schnelle Veränderungen eine sorgfältigere und häufigere Beobachtung erfordern.“ Die Mission hat auch den Einsatz der Radarinterferometrie ausgeweitet, wodurch die Messung der Eisbewegung auf deutlich größeren Flächen als zuvor möglich wird. Der für Ende 2025 geplante Start des vierten Satelliten, Sentinel-1D, wird die Abdeckung Grönlands und der Antarktis weiter verbessern. Regelmäßige Beobachtungen im Sechs-Tage-Rhythmus oder sogar häufiger werden dann wieder Standard sein.

Die Daten zur Eisgeschwindigkeit werden inzwischen als Teil des Copernicus-Dienstes für Klimawandel aufbereitet. Joaquín Muñoz Sabater vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen unterstreicht ihre Bedeutung: „Die Zeitreihen der Eisgeschwindigkeit für die Antarktis und Grönland sind eine Schlüsselkomponente des C3S-Kryosphärendienstes und ein wesentlicher Beitrag zur Überwachung der Auswirkungen der globalen Erwärmung in einigen der empfindlichsten Regionen der Welt.“ Künftige Pläne sehen vor, diese Daten mit Radaraufnahmen der bevorstehenden ROSE-L-Mission zu kombinieren, was die Beobachtungsmöglichkeiten weiter ausbauen würde.

Thomas Nagler, Geschäftsführer von ENVEO IT und Mitautor der Studie, betont die Tragweite der Satellitenbeobachtungen: „Sentinel-1 hat unseren Blick auf die polaren Eisschilde revolutioniert, indem es kontinuierliche, zeitunabhängige Radarmessungen liefert, die die Eisbewegung in beispiellosen Details offenbaren und den Eisfluss von einer seltenen Momentaufnahme in einen dynamischen, messbaren Prozess verwandeln.

Aufbauend auf diesem Erbe wird die Integration von Sentinel-1 mit der bevorstehenden ROSE-L-Mission die Beobachtungen des Eisflusses weiter verbessern und eine präzisere und stabilere Überwachung der Dynamik der Eisdecke ermöglichen.“