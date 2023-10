Savo Milosevic: Debüt-Spiel als Nationaltrainer für Bosnien und Herzegowina

Savo Milosevic, ehemaliger Fußballprofi und Trainer, übernimmt die Leitung der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft. Mit seinem Debüt gegen Liechtenstein und Portugal im Oktober steht er vor großen Herausforderungen.

Savo Milosevic (50) ist der neue Trainer der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft. Dies wurde Ende September auf der Sitzung des Exekutivausschusses NS/FS BiH bestätigt. Milosevic tritt die Nachfolge von Mehmed Kodro an und wird der dritte Trainer von Bosnien und Herzegowina in diesem Qualifikationszyklus sein.

Debüt-Spiel

Sein Debüt als Trainer der „Drachen“, wie die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft auch genannt wird, wird Milosevic am 13. Oktober haben. Dann tritt Bosnien und Herzegowina in Liechtenstein an. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr und kann beispielsweise über den kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN geschaut werden. Nur drei Tage später steht das Spiel gegen Portugal an.

„Niemand hat einen Zauberstab“

In einem exklusiven Interview für Reprezentacija.ba äußerte sich Milosevic zur aktuellen Situation: „Ich weiß, dass die Nationalmannschaft in einer komplizierten Situation ist, aber ich bin nie vor Herausforderungen geflohen. Schließlich bin ich hier geboren, mir ist der Fußball in Bosnien und Herzegowina und generell die Situation in und um die Nationalmannschaft nicht fremd. Ich stimme zu, dass Kontinuität notwendig ist. Ohne sie geht es nicht, denn realistisch gesehen hat niemand einen Zauberstab, um etwas in einem oder zwei Monaten zu bewirken. Werde ich darauf bestehen? Ich bin nicht in der Position, noch kann jemand jemanden zu etwas zwingen. Aber die Geschichte muss ernst sein – sie muss.“

Milosevic, der in seiner Spielerkarriere die Trikots von Partizan, Aston Villa, Saragossa, Parma, Espanyol, Celta, Osasuna und Rubin Kasan trug, hat bereits Erfahrung als Trainer. Er führte Partizan und Olimpija eigenständig. Nun steht er vor der Herausforderung, die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft in einer schwierigen Phase zu leiten.