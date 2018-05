Schauspielerin glänzt im Kleid von bosnischer Designer in Cannes

Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes zählen zu den weltweit bedeutendsten Filmfestivals. Alles was in der Filmbranche Rang und Namen hat, stolziert hier über den roten Teppich.

Die französische Schauspielerin Julie Judd hat für ihren Auftritt in Cannes ein Kleid der bosnischen Designerin, Belma Tvico-Stambol, gewählt. Judd war bereits 2017 beim Sarajevo Filmfestival zu Gast.

Beim ersten Treffen funkte es zwischen der Designerin und der Schauspielerin auf Anhieb.

Die Französin beehrte im November Tvico-Stambols Modeshow bei der Pariser Fashionweek. Judd äußerte damals ihren Wunsch eines von Belma Tvico-Stambols Kleider zu tragen. Daraufhin beschlossen die beiden Modebegeisterten ein Kleid für Judds Auftritt in Cannes zu designen.

Lesen Sie auch: Mit KOSMO zu deinem Traumkleid nach Maß KOSMO verlost ein "tailored by dajana pavic"-Kleid des Modells "Marlene" im Wert von 100 Euro.

Julie Judd spielte in den Filmen „Jackie“, „Do not Panic“, „Die Herzogin von Langeais“ und „Head in the Clouds“.

Auf der nächsten Seite geht es zum Kleid…