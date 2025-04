Schiedsrichter beim Handy-Wetten ertappt – während dem Spiel (FOTO)

Ein Skandal erschüttert den bulgarischen Fußball: Ein VAR-Assistent wird wegen Handygebrauchs während eines Spiels suspendiert. Die Spekulationen brodeln!

In Bulgarien sorgte kürzlich ein Vorfall im Fußball für erhebliches Aufsehen, als ein VAR-Assistent vom Dienst suspendiert wurde. Die Aufregung entfachte, nachdem Fernsehbilder auftauchten, die den Offiziellen im Kontrollraum mit seinem Handy zeigten, während er sich in Gesellschaft von zwei Kollegen befand. Obwohl der Bildschirminhalt des Handys nicht klar erkennbar war, deutete vieles darauf hin, dass es sich um eine Fußballwetten-App handeln könnte.

Diese Aufnahmen verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und lösten unter den Fußballfans große Empörung aus. Die Reaktion folgte prompt: Hawk-Eye Innovations, das Unternehmen, das das VAR-System in der ersten bulgarischen Liga betreut, suspendierte den Mitarbeiter umgehend von seinen Aufgaben und leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein.

Hawk-Eye Stellungnahme

In einer offiziellen Stellungnahme äußerte Hawk-Eye Innovations sein Bedauern über den Vorfall, der sich während des Parva-Liga-Spiels zwischen PFC CSKA-Sofia und PFC Lokomotiv Sofia am 2. April 2025 ereignete. Das Unternehmen betonte, dass Live-Aufnahmen die Benutzung eines persönlichen Smartphones durch den Mitarbeiter während des Spiels dokumentierten, wobei möglicherweise unangemessene Aktivitäten im Raum standen, die als grobes Fehlverhalten in Bezug auf seine zugewiesenen Verantwortlichkeiten gewertet werden könnten.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass der Mitarbeiter tatsächlich in solche Aktivitäten verwickelt war, plant das Unternehmen, ihn gemäß den Vertragsbedingungen zu entlassen. Hawk-Eye Innovations hebt hervor, dass von seinen Mitarbeitern ein Höchstmaß an Professionalität und Integrität erwartet wird. Zudem existieren strenge Richtlinien, die Mitarbeitern und Vertragspartnern ausdrücklich untersagen, Wetten auf Sportarten oder Wettbewerbe abzuschließen, bei denen Hawk-Eye als Schiedsrichter fungiert.